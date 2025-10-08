Путин цинично назвал 'правильным и своевременным' вторжение в Украину в 2022 году: какой еще бред выдал диктатор РФ

Во вторник, 7 октября, российский диктатор Владимир Путин провел совещании с руководством министерства обороны и Генштаба РФ. Во время него глава Кремля выдал ряд циничных заявлений о войне против Украины. По его словами, решение начать полномасштабное вторжение в феврале 2022 года было "правильными и своевременными".

Так Путин охарактеризовал все шаги, предпринятые Россией в тот период. Его слова цитировали российские пропагандистские СМИ.

Что еще сказал Путин

Диктатор заявил, что стратегическая инициатива на фронте якобы принадлежит России, а противник "отступает по всей линии боевого соприкосновения". Он добавил, что РФ "безусловно" должна достичь всех целей "СВО".

"ОПК в полной мере обеспечивает фронт всем необходимым и опережающими темпами разрабатывает новейшие средства", – цитируют его росСМИ.

Путин цинично обвинил Украину в нанесении ударов по "мирным объектам в РФ". Он утверждает, что Киев якобы делает это, стремясь продемонстрировать "хоть какие-то успехи покровителям с Запада". О том, что россияне регулярно атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру, убивая мирных жителей, он умолчал.

При этом диктатор обеспокоился из-за результативности дроновых и ракетных ударов Сил обороны Украины по объектам на территории РФ. В связи с этим Путин поручил обеспечить безопасность всей инфраструктуры, включая энергетическую.

Как сообщал OBOZ.UA, очередное выступление российского президента Владимира Путина на форуме "Валдайского клуба" в начале октября было отмечено рядом заявлений, в которых традиционно звучали угрозы в сторону Европы и США, направленные на сдерживание Запада от дальнейшей поддержки Украины в отражении российской агрессии.

Как всегда, российский лидер воспользовался медийным вниманием к этому форуму, чтобы его угрозы охватили как можно более широкую аудиторию и заставили Запад ограничить военную помощь Украине, особенно в контексте слухов об американских дальнобойных ракетах Tomahawk.

