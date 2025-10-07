Валдайская речь Путина: диктатор обижен, ведь, в отличие от Украины, так и не стал 'своим' для Запада

Очередное выступление российского президента Владимира Путина на форуме "Валдайского клуба" в начале октября было отмечено рядом заявлений, в которых традиционно звучали угрозы в сторону Европы и США, направленные на сдерживание Запада от дальнейшей поддержки Украины в отражении российской агрессии. Как всегда, российский лидер воспользовался медийным вниманием к этому форуму, чтобы его угрозы охватили как можно более широкую аудиторию и заставили Запад ограничить военную помощь Украине, особенно в контексте слухов об американских дальнобойных ракетах Tomahawk.

Путин традиционно угрожает Европе и Западу в целом

В целом заявления российского президента были довольно предсказуемыми и пассивно-агрессивными. В частности, он заявил, что Россия внимательно следит за милитаризацией Европы и "внимательно слушает" заявления Германии о том, что немецкие военные должны быть "самыми мощными в Европе". Также он добавил, что ответ России на милитаризацию Европы "не заставит себя долго ждать", ведь РФ сможет принять "контрмеры", которые "будут очень убедительными". При этом Владимир Путин традиционно заявил, что Россия "никогда не инициировала военное противостояние", одновременно добавив, что военная конкуренция с Россией "в конце концов плохо закончится для провокатора". Так же, как и перед вторжением в Украину в 2022 году, Путин преуменьшил угрозы и захватнические планы России в отношении Европы, утверждая, что европейские предупреждения о российской агрессии являются "чушью" и попытками "разжечь истерию".

Путин продолжает намекать на повышение эскалации за помощь Украине на фоне дроновых инцидентов в Европе

Также значительное внимание кремлевского лидера было уделено поставкам вооружения Украине, в частности, он пытался отговорить США от продажи Украине ракет Tomahawk, преуменьшая их эффективность и косвенно угрожая Соединенным Штатам. По мнению Владимира Путина, Украина не может эксплуатировать ракеты Tomahawk без "непосредственного участия американских военнослужащих", поэтому Россия будет считать применение этих ракет "новым этапом эскалации", хотя в следующих своих тезисах заявил, что предоставление их Украине "не изменит баланс сил на поле боя". В целом нужно заметить, что Валдайская речь Путина звучала на фоне недавних вторжений российских дронов, а иногда и военных самолетов в воздушное пространство стран Европы, что можно считать гибридной операцией по проверке обороноспособности как НАТО в целом, так и отдельных стран Альянса.

Тема НАТО остается для Путина наиболее болезненной

Именно с НАТО связан наиболее интересный блок заявлений Владимира Путина. В частности, он вспомнил, что России было неоднократно отказано в просьбе о вступлении в Североатлантический альянс, причем впервые это произошло еще в 1954 году, во времена СССР, а также в 2000-м, во время визита в РФ американского президента Билла Клинтона.

"Оба раза мы получили отказ, причем с порога", – отметил Владимир Путин. При этом он снова повторил тезис о том, что развязанную им войну в Украине можно было бы предотвратить, если бы "НАТО не приближалось к границам России" и если бы Украина сохранила "реальный суверенитет". Непонятным лишь остается то, почему Путин сейчас боится НАТО и вступления туда Украины, если Россия сама хотела туда вступить, но настоящий ответ на этот вопрос следует не только из всех речей Путина, а вообще из всей истории его правления Российской Федерацией.

Путин обижен, ведь не удалось стать "своим" для Запада, в отличие от Украины

Настоящий ответ на этот вопрос заключается в том, что за 25 лет правления Путина все его попытки стать "своим" для Запада, интегрироваться и быть равным оказались тщетными. Отказ в принятии в НАТО можно считать лишь одной формальностью, а вот исключение России из клуба самых влиятельных государств мира G8, которое состоялось в 2014 году, после аннексии Крыма, стало сильным ударом по амбициям Путина. Можно констатировать, что Запад пытался выстроить партнерские отношения с РФ, активизировав их во времена либерально-демократических реформ Бориса Ельцина, ведь именно при нем Россию приняли в "Большую семерку" и она стала "Восьмеркой". Даже прошлое Путина в КГБ вначале не было серьезным препятствием для сближения с Западом, однако первые признаки охлаждения отношений проявились в августе 2008 года, после вторжения в Грузию, затем после разгона демократических митингов в 2012 году. Однако после аннексии Крыма и развязывания гибридной войны на востоке Украины в 2014 году захватническая и агрессивная природа путинского режима стала очевидна для всех стран Запада.

Именно обида на Запад и невозможность стать "своим" для цивилизованного мира – главный мотив внешней политики Путина в последние годы. Он перестал скрывать диктаторский характер своего правления и империалистические планы России в отношении соседних стран. Поэтому и вторжение в Украину можно рассматривать как попытку мести за то, что Украина успешно интегрируется в западную цивилизацию, а путинской России это не удалось, несмотря на большую территорию, армию, экономику, экспорт энергоносителей и тому подобное. К сожалению, для этого России не хватило главных факторов – демократии, сменяемости власти, уважения к правам человека и территориальной целостности соседних стран.