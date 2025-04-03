Путин подписал указ о весеннем призыве: в разведке Британии объяснили, как это повлияет на ход войны в Украине

Призывники в РФ, которых призвали в рамках ежегодного весеннего призыва, очевидно, отправят воевать против Украины для восполнения потерь оккупантов. Их заставят подписать постоянные военные контракты, которые дадут им такое право.

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Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной 3 апреля. В ведомстве напомнили, что 31 марта 2025 года Путин подписал указ о ежегодном весеннем призыве на военную службу, в ходе которого будут призваны 160 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Все они обязаны будут отслужить один год военной службы.

Призывников, как правило, не отправляли воевать в Украину, однако весьма вероятно, что они участвовали в боях на Курщине в РФ после вторжения Украины в августе 2024 года.

Это вызвало осуждение со стороны родителей призывников, которые жаловались, что их сыновей отправляют в зону боевых действий после всего четырех месяцев подготовки, говорится в сводке.

Сообщается, что в Курск было отправлено до тысячи российских призывников, 250 из которых были взяты в плен, указали в британской разведке.

Как известно, призывы в армию в России проводятся дважды в год: весной и осенью.

Предыдущий призывной цикл был 1 октября 2024 года. Этот призыв является самым масштабным с 2011 года.

В то вже время в ведомстве указали, что увеличение численности призывников соответствует заявлению минобороны РФ от декабря 2022 года об увеличении общей численности личного состава ВС России до 1,5 млн человек к концу 2026 года.

Потери РФ в боях в Украине, вероятно, превысили 900 тыс. человек.

"Чтобы восполнить эти потери на поле боя и продолжить военные действия, призывников, очевидно, заставят подписать постоянные военные контракты, которые дадут им право нести службу в Украине", – добавили в разведке Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, российский военный блогер Максим Калашников заявил, что войска РФ несут колоссальные потери и ситуация приближается к критическому пределу. С его слов, если бои будут продолжаться в таком темпе, Кремлю придется объявлять новую мобилизацию, которая может стать "смертельной опасностью" для страны-агрессора.

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