"Если воевать дальше": в России заговорили о "смертельной опасности" из-за больших потерь в войне. Видео

Российские войска несут колоссальные потери на фронте, и ситуация приближается к критическому пределу. Если боевые действия продлятся в том же темпе, России придется объявлять новую мобилизацию, которая может стать "смертельной опасностью" для страны-оккупантки.

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Об этом заявил российский военный блогер Максим Калашников. По его словам, война зашла в тупик и превратилась в "тупой конвейер смерти". Кремль пытается не привлекать внимание к масштабным потерям, однако их уже невозможно скрывать.

"Если продолжать воевать дальше, а многие наблюдатели и "аналитики" говорят, что мы можем воевать бесконечно, это глупости. У нас очень большие потери. Если воевать дальше, мы сталкиваемся с необходимостью проведения новой мобилизации резервистов, такой же как осенью 2022 года. А это смертельная опасность для Российской Федерации", – отметил россиянин.

Калашников предупредил, что в случае продолжения войны Россия вынуждена будет объявить еще одну волну мобилизации, подобную той, что произошла осенью 2022 года. Однако главной проблемой станет нехватка вооружения и материального обеспечения для новобранцев.

"Вооружать их будет нечем, поставлять им будет нечего. И все придется снова закупать, как во время той первой волны", – сказал он, отмечая, что на четвертом году вот этой кампании это может поставить Россию перед еще большими трудностями.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин дал старт самому весеннему призыву в армию за последние 14 лет. Министерство обороны РФ планирует привлечь 160 тысяч срочников. Это больше, чем в любое из предыдущих трех лет полномасштабного вторжения, проанализировали в Центре противодействия дезинформации.

В ГУР Минобороны Украины подчеркнули, что руководство РФ продолжает вербовать "пушечное мясо" на войну против Украины. Главной мотивацией для будущих оккупантов остаются деньги, но "добровольцев" найти становится все сложнее.

Ведь потери РФ на фронте в Украине стали самыми большими для нее со Второй мировой войны. Однако Путин и российское военное руководство готовы терпеть их, поскольку ставят свои цели выше жизни солдат армии РФ. Усилия Кремля по вербовке сосредоточены на этнических меньшинствах в бедных регионах России.

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