Путин подписал указ о борьбе с иностранными словами и продвижении русского языка 'на постсоветском пространстве'

Кремль планирует усилить русификацию и продвигать русский язык как "средство межнационального общения" на постсоветском пространстве. Соответствующий указ об утверждении основ государственной языковой политики подписал российский диктатор Владимир Путин.

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Об этом сообщают российские СМИ. В подписанном Путиным документе русский язык прямо назван "одной из основ российской государственности".

Указ по сути узаконивает русификацию представителей народностей, проживающих на территории РФ и обесценивание их родных языков и культур.

Согласно документу, в России будет создана единая линейка школьных учебников по языкам народов России и методология их преподавания.

Кроме того, Кремль планирует провести транслитерацию алфавита народов меньшинств кириллицей. Для этого в кириллической раскладке клавиатуры запланировано выделить специальное место для букв из национальных языков.

Москва нашла даже у угнетенных наций, проживающих на территории РФ, проявления "дискриминации русского языка".

"Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, "отмены" русской культуры (в том числе русской литературы), дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям", – говорится в указе.

Также одной из угроз для русского языка указывается использование в РФ слов, заимствованных из других языков.

В частности, в разделе об угрозах в области государственной языковой политики одним из рисков указано "необоснованное использование в сферах официального общения иностранных слов, которые имеют общеупотребительные аналоги в русском языке, и иностранных слов, которые не вошли в нормативные словари".

Согласно тексту указа, Кремль намерен сократить употребление в официальном языке иноязычных слов.

А вот употребление ненормативной лексики в РФ не считают угрозой государственной языковой политике. Очевидно она также является "одной из основ российской государственности".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин продолжает принудительную русификацию украинцев. Он подписал указ, согласно которому граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях, должны выехать или "урегулировать правовое положение" – то есть принять российское гражданство.

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