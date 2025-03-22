Путин продолжает принудительную русификацию украинцев – британская разведка

20 марта российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, проживающие на территории РФ и на ВОТ Украины, должны выехать или "урегулировать правовое положение". Такими действиями кремлевский руководитель продолжает принудительную русификацию украинцев.

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Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети Х. Гражданам Украины, которые не поддерживают соответствующее циничное решение, придется принудительно уехать.

В британской разведке отметили, что указ диктатора "почти наверняка преследует целью и принудительный выезд с оккупированной Россией территории Украины граждан Украины, которые отказываются принимать российские паспорта и гражданство ".

"Путин и российское высшее руководство продолжают политику русификации на незаконно оккупированной украинской территории, которая является частью долгосрочных усилий, направленных на уничтожение украинской культуры, идентичности и государственности", – говорится в анализе.

В разведке добавили, что Россия незаконно определяет как оккупированную, так и неоккупированную территорию Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях, а также полуостров Крым – частью РФ.

"Это прямо противоречит признанию Россией независимости и суверенитета Украины после распада Советского Союза, а также более широкому международному признанию Украины", – говорится в анализе британского Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, МИД Украины считает никчемным указ диктатора Владимира Путина о принудительном выдворении граждан Украины с оккупированных территорий и территории РФ. В ведомстве отметили, что это решение является частью целенаправленной российской политики геноцида, дискриминации, преследований и вытеснения украинцев. Соответствующий документ противоречит международному праву и подрывает любые мирные инициативы.

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