Российский диктатор Владимир Путин в течение девяти дней не появлялся на публике. Это одно из самых длительных его "исчезновений" с начала года.

На это обратило внимание российское издание "Агентство". Там происходящее связали с появлением информации о том, как США и Израиль выследили и уничтожили руководство Ирана.

Что известно

В "Агентстве" предположили, что Путин перестал появляться в Кремле на фоне сообщений о том, как США и Израиль выследили руководство Ирана

"Из расписания Владимира Путина пропали публичные мероприятия в Кремле: последний раз он появлялся на таком мероприятии девять дней назад, следует из публикаций на сайте администрации президента. Это одна из самых длительных пауз в расписании президента с начала года, свидетельствует анализ "Агентства". Путин перестал посещать Кремль на фоне масштабных отключений интернета в центре Москвы, что в ряде публикаций связывают с убийством Али Хаменеи", – отмечено в материале.

Последним публичным мероприятием, которое российский диктатор провел в Кремле, было совещание о ситуации на мировом рынке нефти и газа 9 марта.

После этого, согласно официальным заявлениям, у него в Кремле были только встречи с губернаторами, министром просвещения и главой "Сбербанка" и совещание с советом безопасности РФ по видеосвязи.

"Во всех случаях сложно утверждать, что речь шла об актуальных визитах Путина в Кремль. Встречи с чиновниками и госменеджерами нередко являются "консервами", то есть заранее записанными роликами. А участие по видеосвязи Путин может принимать из разных резиденций (у него несколько одинаковых кабинетов в разных резиденциях)", – уточняет "Агентство".

К примеру, в среду, 18 марта, российский диктатор проводил онлайн-совещание с российским правительством из резиденции в Ново-Огарево Московской области. Находился он в кабинете, точные копии которого воссозданы также в резиденциях в Сочи и на Валдае.

"Более длительная пауза между публичными мероприятиями в Кремле в этом году была у Путина была только один раз – с 6 февраля (тогда прошло очное совещание с членами Совбеза) по 18 февраля (тогда он встретился с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррилью). В январе после возвращения с новогодних праздников самая большая пауза между посещениями Путиным Кремля не превышала 6 дней", – пишет "Агентство".

Издание поделилось "непроверяемыми, но упорными слухами" о причине исчезновения диктатора. Оно якобы может быть связано с тем, что в Кремле испугались из-за того, что убитого 28 февраля Али Хаменеи ЦРУ и Моссад выследили по камерам уличного видеонаблюдения – которых в Москве больше, чем в Тегеране.

Именно с этим в первую очередь может быть связано также отключение интернета.

"Еще одно обстоятельство, на которое стоит обратить внимание, — это возможное лечение нынешнего верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Москве. Не менее примечательный факт – неустанная охота американских войск на иранских лидеров. Ранее был убит аятолла Али Хаменеи, следом США ликвидировали и фактического гражданского руководителя Ирана Али Лариджани. И всех их американцы могли выследить с помощью сети", – цитирует "Агентство" выводы пропагандистского издания "Царьград".

Известно, что Али Хаменеи израильские военные убили авиаударом, нанесенным по его резиденции в Тегеране. Операция стала возможной благодаря тому, что разведка долгое время следила за передвижениями верховного лидера Ирана по уличным камерам в Тегеране. По данным источников Financial Times, почти все дорожные камеры в иранской столице были взломаны и на протяжении многих лет передавали изображение на серверы в Израиле.

А17 марта, стало известно о ликвидации еще одного ключевого иранского лидера — секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани, который играл важную роль в отношениях Москвы и Тегерана.

