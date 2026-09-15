Ежегодный дискуссионный клуб "Валдай" в пройдет не в традиционном Сочи, а в Московской области. Решение о переносе форума приняло руководство безопасности Кремля из-за риска ударов украинских беспилотников.

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Около 120 приглашенных участников получили обновленные данные о месте встречи буквально в последний момент, хотя изначально мероприятие планировалось в привычной сочинской резиденции. Об этом сообщает Financial Times.

Спецслужбы боятся за жизнь Путина

По данным четырех информированных источников, решение о переносе форму из Сочи, в Московскую область приняла служба безопасности российского диктатора.

Смещение географии форума подчеркивает растущие опасения Кремля перед дальнобойными дронами. График поездок главы государства также изменился. В частности, он не появлялся в Сочи с момента проведения там предыдущего "Валдая" осенью прошлого года, хотя еще в 2021 году посещал регион 24 раза.

Программа и спикеры

Событие запланировано на конец сентября – начало октября. Среди ключевых докладчиков заявлены глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак и помощник президента Максим Орешкин.

Завершит программу традиционное длительное выступление диктатора Путина с сессией вопросов и ответов.

Напомним, с конца 2025 года и на протяжении 2026 года Силы обороны Украины перехватили и успешно удерживают инициативу на стратегическом и оперативном уровнях. Это произошло впервые со времени Курской операции августа 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование приказало контингенту российской армии захватить Донецкую область до конца 2026 года, однако оккупанты уже провалили 15 установленных сроков. При нынешних темпах продвижения они смогли бы захватить территорию полностью лишь осенью 2032 года.

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