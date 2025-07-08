Внешнеполитическая концепция Кремля на Глобальном Юге стремительно приходит в состояние глубокого упадка. Наблюдаются очень серьезные тектонические сдвиги в плане отчуждения крайне важных для российской стороны стран в разных частях мира. Наиболее резонансным здесь выступает разрушение альянса Москва-Баку, который по своей природе был ситуативным творением, которое не выдержало испытаний временем из-за самой подавляющей по своей природе международной политики РФ.

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Российско-азербайджанский разрыв назревал достаточно давно, и наконец фактически состоялся, став индикатором столкновения "русского" и "тюркского" миров. Уже 10 дней длится самая настоящая прокси-война двух стран, триггером для которой стали задержания российскими силовиками азербайджанцев в Екатеринбурге. Теперь в ее воронку втянуты спецслужбы с обеих сторон и диаспоральные круги. Конечно до повторения событий "черного сентября" 1990 года дело еще не дошло, но Азербайджан теперь страна номер два после Украины, куда может произойти российская интервенция. Конечно Путин понимает: текущая конфронтация с Алиевым может развернутся в долговременное противостояние со всеми странами тюркского пространства.

Иными словами после катастрофического ослабления Ирана в ходе "12-дневной войны" de facto проигранной Израилю привело к реконфигурации баланса на Ближнем Востоке. После падения режима Асада, и критического ослабления "оси сопротивления" во главе с Тегераном произошло исчезновение российского фактора в главном нефтяном регионе мира. Как результат подскочили турецкие геополитические акции, и Анкара взялась за вытеснение России с Кавказа. Эрдоган хочет закрыть Путину коридор "Север-Юг" и сделать полной марионеткой. Получается даже очень некрасиво. И именно в этом суть азербайджанского обострения. Что интересно, застрелившийся сегодня экс-министр транспорта Старовойт как раз отвечал за провал данного логистического коридора.

Путин вообще оказался в кавказском тупике: Азербайджан – враг; Армения – не может простить попыток свержения Пашиняна; Абхазию сильно лихорадит; на очереди взрывоопасные Дагестан и Чечня.

Как издевательство в череде описанных неудач выглядит всесторонние укрепление связей России с "Талибан", который еще недавно был в списке террористических организаций. Теперь афганские радикалы – российские "друзья", ведь Москва первой в мире признала правительство радикальных талибов-исламистов законными властями в Афганистане! Данный шаг очень плохо воспринят не только в США, но и во всей Центральной Азии, не говоря уже об Индии. Худшего решения даже трудно себе вообразить.

Складывается такое ощущение, что Путин хочет привлечь наемников из Талибана для участия в войне против Украины. Про боевую эффективность данного шага говорить не приходится. Просто оксюморон. А вот появление жесткой реакции от террористов ИГИЛ не заставит себя ждать в крупных городах России.

Что говорит: если люди Белоусова и Шойгу от безнадеги уже договариваются об отправке на фронт ограниченного военного контингента из Лаоса в Курскую область, и это к сотням обманутых наемников из Африки и северных корейцев, то скоро и талибы будут рассекать на равне с кадыровцами по стране.

Внутренне пространство РФ превращается в скопище пришлой вооруженной сволочи, которая еще и российскими паспортами обзаводится. Имеем дело с появлением слабо контролируемых МО РФ армий, которые могут попадать под внешнее влияние.

Путинская клика не только теряет Глобальный Юг в политическом плане, но становится от него зависима в военном измерении. О каком суверенитете тут вообще можно речь вести – тотальная зависимость. Какая-то совсем несимпатичная геополитическая доктрина получается…