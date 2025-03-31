'Пусть бомбят по Кремлю': жители Брянщины не скрывают своего отношения к руководству РФ. Перехват

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор жителя Брянской области России, который рассказывал о регулярных пролетах дронов над регионом. Мужчина был абсолютно не против, чтобы БПЛА "бомбили Кремль".

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Аудиозапись телефонной беседы пресс-служба ГУР опубликовала в понедельник, 31 марта, в Facebook. "Очередной радиоперехват, полученный украинской разведкой, иллюстрирует реальное отношение жителя Брянщины к руководству страны-агрессора – он надеется, что украинские ударные дроны летят бомбить Кремль", – обратили внимание в ведомстве.

Мужчина говорил своему собеседнику или собеседнице (голос второго человека не слышно), что "Москву сегодня бомбят". Возможно, этот разговор произошел 11 марта, когда большое количество беспилотников долетело до Московской области и также до столицы страны-агрессора РФ. Отметим, что в ГУР МО конкретную дату перехвата не указали.

"50 штук я уже насчитал сегодня. Та черт с ними! Та тут то вроде знаешь, так это... тут же воинские части вокруг. Вроде же как защищены тута", – продолжил россиянин.

Он сообщил, что в его населенном пункте военнослужащие ВС РФ используют средства РЭБ.

"Ночью у нас даже телевизор не показывает, например. Глушат... Уключают – если что-то где-то это – уключают, что вот и телевизор даже не показывал... Трохи, наверное, какая-то есть тут защита", – рассказал россиянин.

"Да хай вон бомбят по Кремлю... Та черт с ними, нехай бомбят. Та пускай!" – добавил житель Брянщины.

Как писал OBOZ.UA, ранее в марте в ГУР МО Украины опубликовали перехват разговора россиянки, которая говорила о ракетном ударе по базе кадыровцев возле села Новые Юрковичи Брянской области.

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