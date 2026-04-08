Просят подписать заявление: всплыли подробности, как студентов на Кубани вербуют на войну против Украины

В Краснодарском крае России студентов колледжей агитируют поступать в беспилотные войска и предлагают подписывать заявления с формулировкой об обязательстве заключить контракт. Вербовка происходит во время визитов военных в учебные заведения.

По данным местных медиа, такая кампания продолжается уже несколько месяцев. К ней, в частности, привлекают и несовершеннолетних студентов колледжей.

Российские студенты рассказывают, что военные проводят встречи со студентами колледжей и представляют службу в беспилотных войсках. После общих выступлений учеников приглашают на индивидуальные беседы, где предлагают подписать документы для дальнейшего оформления на службу.

Несовершеннолетних студентов вербовщики просят написать заявление на имя руководителя пункта отбора на контрактную службу в Краснодаре с просьбой оформить документы для поступления добровольцем. В тексте заявления содержится формулировка "обязуюсь заключить контракт".

Медиа отмечают, что заключить контракт с Министерством обороны до достижения 18 лет невозможно, поэтому сам документ формально не означает немедленного призыва. В то же время, по данным журналистов, упоминание о контракте может использоваться как инструмент психологического давления на тех, кто подписал заявление.

Напомним, в России высшим учебным заведениям поставили задачу привлекать студентов к подписанию контрактов с Министерством обороны для участия в войне против Украины. После этого в учебных заведениях по всей стране усилили работу по привлечению молодежи квоенной службе.

Также OBOZ.UA сообщал, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей местные "власти" начали отменять бронирование студентов от мобилизации в ряды вооруженных сил страны-агрессора РФ. Захватчики массово игнорируют их право на отсрочку.

