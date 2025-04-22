'Пришли какие-то люди и заказали Трампа': российский художник показал портрет, который Путин передал Уиткоффу. Фото

В марте российский диктатор Владимир Путин подарил Дональду Трампу его портрет, переданный президенту США спецпосланником Стивом Уиткоффом. Выяснилось, что автор картины – российский художник Никас Сафронов.

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Публике этот портрет ранее не показывали, однако стало известно, что на нем изображен Трамп, поднимающий кулак на сцене после неудачного покушения на него на митинге в Батлере (штат Пенсильвания). То, что он является работой Никаса Сафронова, одного из известнейших российских художников, подтвердили CNN в Кремле.

Сам Сафронов продемонстрировал картину и рассказал, что к нему пришли "люди, которые сказали, что хотят, чтобы я нарисовал Трампа таким, каким я вижу его". Он добавил, что сначала не знал, кто были его "посетители", объяснив, что как у известного художника, у него есть клиенты, "не вдающиеся в детали", но он подозревал, что это был Кремль.

"Когда я начал писать портрет, я понял, что это может сблизить наши страны и решил не брать за него денег, потому что подозревал, для чего эта картина", – сказал Сафронов.

Позже, по его словам, с ним связался сам Путин, который сказал, что льстивый портрет Трампа является важным шагом в улучшении отношений России с Соединенными Штатами.

"Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения на его жизнь. Он не сломался и не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он един с Америкой и вернет ей то, чего она заслуживает", – заявил художник.

Этот портрет Трампу передал Уиткофф, который летал в Москву в марте. В интервью ведущему подкаста Такеру Карлсону спецпосланник назвал картину "прекрасным портретом" авторства "ведущего российского художника", и добавил, что Трамп был "явно тронут им".

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует снова посетить Москву уже на этой неделе. Это будет его четвертый визит в Россию во время второго президентства Трампа.

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