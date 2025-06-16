В России усиленно вербуют контрактников, но потом начинается еще больший ад: что сейчас происходит в оккупационных войсках

Несмотря на уверения, что Россия "хочет мира", все происходит с точностью до наоборот. Во всех регионах страны-агрессора полным ходом идет вербовка на войну с Украиной и кое-где даже продолжают повышать выплаты. Но это единовременное "пособие" – единственный плюс для россиян, которые испытывают финансовые трудности.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Сколько стоит стать военным преступником

Ставка на привлечение контрактников в российские оккупационные войска – вполне объяснима. Пока что Кремль избегает "большой" мобилизации, опасаясь всплеска недовольства, тем не менее она потихоньку идет. Что касается контрактной службы, то на нее заманивают в первую очередь деньгами – об "идейности" и "патриотизме" тут уже особо никто не вспоминает.

По состоянию на июня 2025 года самые высокие выплаты за подписание контракта в армию страны-агрессора в Ханты-Мансийском автономном округе – 3 млн 200 тысяч рублей (по среднему банковскому курсу это около 960 тыс. грн), в Тульской и Московской областях – по 3 миллиона (900 тыс. грн), в Татарстане и Якутии – по 2,8 и 2,6 млн руб соответственно (840 и 780 тыс. грн). Но это только региональная выплата, а есть еще федеральная и муниципальная, то есть плюс еще около 800 тысяч рублей (240 тыс. грн).

Таким образом новоиспеченные оккупанты, особенно из регионов, где трудно с работой, после подписания контракта чувствуют себя миллионерами. Не задумываясь, что расплата за временное "благополучие" будет тяжелой.

Не хочешь – заставим

Еще одна категория подписавших контракт – срочники. Причем среди них мало кто сделал это добровольно. И если раньше военнослужащих срочной службы можно было переводить на контракт лишь через полгода, то сейчас уже с первых дней. Чем и пользуются командиры, которые по отмашке сверху выполняют план – заполучить энное число контрактников.

Почему срочников вынуждают подписывать контракт? Конечно же не потому, что они хорошие солдаты, ведь опыта у них – ноль. Дело в том, что такие контрактники дешево обходятся России, так как выплаты им намного скромнее. К тому же по российскому законодательству срочников нельзя отправлять в зону боевых действий – "СВО" на территории Украины), разве что в регионы РФ, где введен режим контртеррористической операции – например, в Курскую область.

С первых же дней службы призывники сталкиваются с давлением командиров, причем не только психологическим. В ход идут избиения, изощренные издевательства и даже пытки. В официальных росСМИ об этом конечно же молчат, а вот в социальных сетях таких фактов – множество.

Очень показательная ситуация произошла с 18-летним жителем Уфы Данилом Гараевым. Его призвали на срочную службу 23 мая, и на сборном пункте в в тот же день ему начали настойчиво предлагать заключить контракт,

По словам матери, ее сына угрожали "пустить на мясо".

"Мой ребенок позвонил и сказал, что при отказе его отправят в пехоту на передовую. После чего трубку моего сына перехватил майор и предложил два варианта: либо его отправят "на мясо" и там убьют, либо он подпишет контракт на два года, чтобы пройти обучение и повысить свои шансы на выживание", - рассказала женщина российскому проекту "Школа призывника".

Сейчас она направила жалобы в военную прокуратуру, следственный комитет, минобороны и к уполномоченным по правам человека. Но рассчитывать на правосуди и справедливость в России было бы наивным. Например, прокуратура ответила отпиской другому срочнику, которого заставили подписать контракт угрозами и стрельбой.

Россиянина в Чебаркуле заставляли подписать контракт по стандартной уже схеме - показывали фото трупов и говорили, что он станет таким же, если откажется. Помимо этого, чтобы сломать парня, сержант стрелял рядом с ним. После того, как об этом рассказали родители срочника, журналисты отправили запрос в военную прокуратуру Центрального военного округа. В ведомстве "отреагировали" тоже стандартно – сказали, что изучат информацию.

Обещали – обманули

То, что обещают россиянам до подписания контракта (как гражданским, так и мобилизованным, а также срочникам), на 99% не совпадает с реальностью. Причем обманывают даже на начальном этапе – с выплатами.

Например, житель Красноярска Иван подписал контракт еще 1 февраля 2024 года. Тогда мобилизованных как раз начали массово на это уговаривать, а потом и заставлять. После этого новоиспеченный оккупант должен был получить три выплаты – федеральную, региональную и городскую. В итоге пришла только одна, а остальных он не может добиться до сих пор:

Сначала его отфутболила военная прокуратура, а спустя почти полтора года ожидания мобилизованный обратился к местному депутату и в Генпрокуратуру. Все ведомства говорят "да, эти выплаты вам действительно положены", но денег нет.

Обманывают потенциальных контрактников и с местом службы. Причем очень часто у них вымагают деньги, чтобы служил "в теплом месте" – то есть, подальше от фронта. Такие обещания конечно же пустой звук. Как и обещанный "социальный пакет".

Уже во время службы, после ранения, солдаты оккупационных войск не могут добиться даже нормального лечения в госпиталях. Очень часто их просто туда не отпускают, а "везунчиков", которых хотя бы подлатали, на костылях отправляют на передовую. Как и тех, кто лишился конечности.

Это подтверждают и собеседники OBOZ.UA в украинской военной разведке. "Россияне подписывают контракт, не только не задумываясь, что превращаются в военных преступников, но и о том, что с ними будет завтра. Но они фактически попадают в рабство. И если даже удастся выжить на войне, то рассчитывать, что после тяжелого ранения тебя отпустят домой – попросту глупо. Мы видим множество искалеченных российских оккупантов, некоторые из них стараются сдаться в плент, так как другого выхода прост не видят", - говорит офицер.

В российском сегменте Telegram приводится множество фактов так беспрецедентного давления на военнослужащих РОВ, так и издевательств со стороны командиров. И все чаще ширится призыв избегать службы.

Несмотря на запугивание тюремным сроком за уклонение, статистика судебных приговоров (которую собрали российские оппозиционные СМИ) показывает, что дела по этой статье заводятся крайне редко. Чаще всего призывников штрафуют на 40-50 тысяч рублей, а реальный срок получают единицы.

Что касается добровольно подписавших контракт россиян, "вылечить" их сможет только пуля.