Посадили на яму и требовали деньги: россиянка пожаловалась на произвол в "Ахмате". Видео

Родственница российского оккупанта пожаловалась на беспредел в подразделении "Север-Ахмат". По ее словам, командиры удерживают захватчиков, избивают и вымогают у них деньги.

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Россиянка выдала, что ее брата-оккупанта "держали на яме", а у отца требовали 2 млн рублей. Видео с жалобами опубликовал Telegram-канал "Хочу жить".

Беспредел в путинской армии

После осознания того, что на самом деле представляет из себя оккупационная армия РФ, сестра военнослужащего Ходжиева Абубакара из 78-го полка "Север-Ахмат" (в/ч 77192) обратилась к командиру "Ахмата" и заместителю начальника Главного военно-политического управления минобороны РФ генерал-лейтенанту Апти Алаудинову.

По словам россиянки, ее брата "посадили на яму" и потребовали у отца 2 млн рублей за его освобождение. Семья заплатила требуемую сумму, после чего "освобожденный" оккупант пропал без вести.

Методы работы кадировцев

Единый центр приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить" объяснил, что кадыровский "Ахмат" стал уникальным подразделением, ведь чтобы демонстрировать лояльность Кремлю и при этом не отправлять на бойню свою личную гвардию, Кадыров и Алаудинов придумали весьма удобную схему. Они сформировали целую сеть подразделений "Ахмат", фактически разделив их на несколько категорий.

К первой категории относится так называемый "Ахмат-Спецназ" – личная гвардия Кадырова и его ближайшего окружения. Такие захватчики если и воюют, то преимущественно в роли операторов дронов, а в остальное время проводят в тылу на территории РФ.

При этом оккупанты их "Ахмата" второго сорта комплектуются как россиянами из других регионов, так и чеченцами, неугодными режиму. Первых привлекают деньгами из федерального бюджета, вторых – насильно задерживают и фактически принуждают к службе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российское военное командование использует практику умышленного уничтожения или изъятия личных данных погибших солдат. Таким образом захватчики пытаются искусственно занизить официальную статистику потерь.

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