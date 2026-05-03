Возле Перми пятый день не утихает пожар после удара по НПЗ. Видео

В российский Перми уже пятые сутки пылает пораженный украинскими беспилотниками нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермьнефтооргсинтез". Пожар на атакованном комплексе Министерство по чрезвычайным ситуациям России так и не потушило.

Густой черный дым до сих пор виден даже со стороны городского аэропорта. Кадры публикуют местные Telegram-каналы.

Местным властям безразличны горожане

Кроме этого, как сообщается, мэр города Эдуард Соснин в своем поздравлении 1 мая пожелал горожанам "терпения и веры" после взрывов и "нефтяных дождей". До этого кремлевский чиновник вообще инцидент не комментировал.

"В этот день хочу пожелать нам всем сил, терпения и веры. Только вместе, поддерживая друг друга, мы сможем пройти через все испытания. Будем едины, сплочены и — по-настоящему сильны", – резюмировал Соснин.

В то же время губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщал в пятницу, 1 мая, что якобы возгорание "на территории промпредприятия" локализовано, а"угрозы для жителей нет".

"Превышений по загрязненным веществам не зафиксировано", – заявлял Махонин.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 апреля в российской Перми прогремели новые взрывы: поднялся столб дыма. На месте возник пожар, в небо поднялся густой белый дым.

Перед этим, в ночь на 29 апреля, в Перми также были взрывы: Дальнобойные дроны Центра специальных операций Службы безопасности Украины "Альфа" ударили по российской линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь". Комплекс расположен в более чем 1500 км от границы с Украиной.

