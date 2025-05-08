Партизаны устроили диверсию в Подмосковье: без связи остались важные военные объекты оккупантов. Видео

В Московской области страны-агрессора России партизаны провели диверсию, в результате которой без связи остался ряд военных объектов оккупантов. В частности, было уничтожено оборудование трансформаторной подстанции, обеспечивавшей электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.

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Об этом утром в четверг, 8 мая, сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Отмечается, что диверсию агент этого движения провел в населенном пункте Могильцы.

После этого возникли перебои связи на нескольких важных военных объектах россиян. Речь идет про:

– 629-й зенитный ракетный полк (в/ч 51857);

– 21-ю отдельную бригаду оперативного назначения (в/ч 3641);

– военный городок, где размещаются в/ч 20007, 03523 и 51084.

Кроме того, как говорится в сообщении, также проблемы зафиксированы в 483-м военном следственном отделе СК РФ и на распределительном складе компании "СберЛогистика", которая выполняет контракты для министерства обороны страны-агрессора.

"Нарушение связи и энергоснабжения внесло хаос в управление подразделениями, сорвало планирование и координацию между военными объектами. Это напоминание: "АТЕШ" рядом. Мы видим все – и бьем точно", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 7 мая в России беспилотники атаковали военный аэродром "Кубинка" Московской области. Известно, что там базируются самолеты МиГ-29 и Су-27.

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