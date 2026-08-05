Остались педофилы, госизменники и экстремисты: Путин сократил количество преступлений, запрещающих контракт с армией РФ

Российский диктатор Владимир Путин 4 августа подписал закон о сокращении списка преступлений, запрещающих заключать контракт с Министерством обороны РФ. При этом служить по контракту по-прежнему не смогут люди с судимостью или уголовными делами по тяжким статьям.

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Об этом сообщили росмедиа. Подписанный Путиным документ изменил перечень преступлений, наличие судимости или уголовного преследования по которым ранее не позволяло заключить контракт с Минобороны РФ в период мобилизации.

Так, из списка исключили:

– преступления небольшой и средней тяжести;

– отдельные преступления в сфере оборота оружия и взрывчатых веществ, нарушений правил безопасности, а также некоторые виды воинских и транспортных преступлений.

Заключить контракт в РФ не смогут люди с судимостью или уголовными делами по тяжким статьям: терроризм, госизмена, шпионаж, диверсии, экстремизм, педофилия, вымогательство и другие преступления против государства и общественной безопасности.

Отмечается, что ранее лидерам ОПГ, бандитам и наркоторговцам разрешили заключать контракты с Минобороны РФ. Более того, для них решили создадать спецподразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, в РФ практика привлечения спецконтингента к боевым действиям последовательно расширялась последние несколько лет. В ноябре 2022 года была разрешена мобилизация граждан с судимостью за большинство тяжких преступлений (включая убийства, грабежи и разбои).

А в июне 2023 года Госдума законодательно разрешила заключать контракты напрямую с осужденными и подследственными. Действие этой нормы было расширено в том числе на подсудимых, чьи дела еще рассматриваются в суде.

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