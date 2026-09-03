Несмотря на санкции, Россия нашла способ массово выпускать дешевые реактивные дроны – The Economist

Страна-агрессор Россия увеличила производство баллистических ракет примерно до сотни в месяц. Однако в первую очередь этой зимой российские захватчики будут терроризировать Украину своими реактивными беспилотниками, поскольку последние "смогли нанести удар по ценным украинским объектам инфраструктуры", до которых российские баллистические ракеты "не долетали в течение четырех лет".

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Так считают в The Economist. Ссылаясь на источники в украинской ПВО, издание утверждает, что "Россия, похоже, нашла способ производить реактивные двигатели для дронов в крупных масштабах".

3D-печать турбин

Производство дронов в России в значительной степени тормозилось санкциями. Но Кремлю удалось их обойти и получить оборудование для 3D-печати турбин – такое же оборудование, которое используется на западных заводах Rolls-Royce.

Таким образом, стоимость российских реактивных дронов упала более чем вдвое, до примерно 50-70 тыс. долларов за единицу. Причем стоимость будет снижаться еще больше, отмечает The Economist.

"Украина не смогла должным образом подготовиться к угрозе, хотя в этой неудаче виноваты и наши партнеры", – цитирует издание свой украинский источник.

Первоочередные цели

Как бы то ни было, этой зимой атаки российских агрессоров с использованием реактивных дронов сосредоточатся на электроподстанциях "Укрэнерго", предполагает The Economist.

"Проблемой станет снабжение электроэнергией таких уязвимых городов, как Киев, Одесса и Кривой Рог, если Россия уничтожит их местные генерирующие мощности. Украинская столица особенно уязвима. Некоторые подстанции вокруг Киева не имеют резервного питания. Точно так же, как и не хватает городу электроэнергии от атомных электростанций", – пишет издание.

Конечно, под ударом окажется и другая инфраструктура, но в первую очередь захватчики будут пытаться наносить удары именно по энергетике, считают в издании.

Противодействие реактивным дронам

На данный момент единственной эффективной защитой от российских реактивных дронов являются дорогостоящие истребители, переносные ракеты ПВО и автоматизированные зенитные орудия. Но The Economist отмечает: по информации источника издания в командовании украинской ПВО, во время недавних российских атак этими средствами удалось сбить лишь 30% реактивных беспилотников.

Это не свидетельство совершенства российских технологий, а лишь результат определенной нехватки у украинских военных указанных истребителей и боеприпасов для ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, для противодействия реактивным дронам Украине нужны такие же реактивные перехватчики, но с большей скоростью. И на данный момент уже ведётся боевая апробация как минимум четырёх таких перехватчиков, утверждает внештатный советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Новый министр обороны Украины Евгений Хмара также сообщил, что уже есть потенциальные перехватчики, способные сбивать реактивные БПЛА. Эти перехватчики уже прошли полевые испытания.

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