"Находишь мужчину, который служит на СВО, он погибает – получаешь 8 млн": в России женщинам дали совет, как легко купить недвижимость. Видео

Российский риэлтор Марина Орлова рассказала о "легкой" схеме покупки недвижимости. Она посоветовала женщину в РФ находить военных, участвующих в так называемой "СВО", чтобы получить компенсацию в размере 8 млн рублей после их смерти. При этом, по ее словам, это не только прибыльная схема, но и бизнес-план, который можно реализовывать многократно.

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В социальных сетях стало вирусным видео, в котором риелтор из Томска рассказала о "простом способе" приобрести квартиру. По ее словам, "все легко и просто" и предложила "рабочую схему", которой пользуются сейчас "очень много женщин".

По ее словам, россиянка может найти мужчину, участвующего в войне против Украины, а после его смерти получить государственные выплаты в размере 8 миллионов рублей и использовать их для покупки жилья.

"Ну вот мне уже за 30. Мне что сейчас делать, если я хочу квартиру? Где мне брать деньги? Да все легко и просто: находишь сейчас мужчину, который служит на СВО, он погибает – ты получаешь 8 млн. Это рабочая схема. Конечно, так многие сейчас делают. Очень многие женщины к нам приходят вот с этими 8 млн, покупают какую-то там дешевую квартирку. […] Это бизнес-план", – сказала Орлова.

Такое же мнение поддержка автор подкаста Дарья, к которой пришла риелтор.

Риэлтор утверждала, что эта "схема" очень популярна среди женщин, которые к ней уже неоднократно обращались. Однако после волны критики и общественного резонанса она начала оправдываться и возмутилась, что ее слова вырвали из контекста. Она также принесла извинения оккупантам, их женам, вдовам и матерям, заявив, что это был "черный юмор между подругами" и ей теперь стыдно.

"Это шутка была между подружками. Да, это черный юмор, я понимаю, но между подружками и черный юмор может быть. Конечно, ни в коем случае я не хотела никого задеть", – оправдывалась Орлова в комментарии изданию "Подъем" после хейта.

При этом риелтор сказала, что якобы не говорила о "бизнес-плане", а ее слова просто смонтировали после нарезки.

Орлова пожаловалась, что после публикации нарезок из видео ее начали травить и поступать угрозы, особенно от мужчин, поэтому она даже закрыла свои соцсети.

Как сообщал OBOZ.UA, Шевченковский районный суд Киева вынес заочный приговор гражданке РФ Ольге Быковской, которая в телефонном разговоре "разрешила" насиловать "украинских баб" своему мужу — российскому военному Роману Быковскому. Ее приговорили к 5 годам заключения, признав виновной в нарушении законов и обычаев войны.

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