На нефтебазе в Новороссийске после украинских ударов повреждены до 15 резервуаров: спутниковые снимки

После украинского удара дронами 8 июня по нефтебазе "Грушевая" в российском Новороссийске были уничтожены или сильно повреждены по меньшей мере четыре или пять резервуаров с топливом. Таким образом, с учетом предыдущего удара по указанной базе, который состоялся в конце мая, в целом на объекте выведено из строя 10–15 резервуаров.

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, обнародованные Радио Свобода. Вещатель напоминает, что предыдущий удар украинские защитники нанесли две с половиной недели назад.

Удар по комплексу "Шесхарис"

Перевалочная нефтебаза "Грушевая" в Новороссийске Краснодарского края РФ была поражена 8 июня операторами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем "во взаимодействии с Силами спецопераций и другими составляющими Сил обороны".

Что показательно – официальные российские службы, в том числе военные и МЧС, о поражении базы не сообщали вообще, хотя пропагандисты, конечно, жаловались на удар по "объектам в Новороссийске". Пожары в регионе фиксировали даже соответствующие службы NASA.

В Генштабе ВСУ поражение указанной базы было подтверждено.

"Грушевая" входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис", который является конечной точкой магистральных нефтепроводов на юге России. База обеспечивала прием, накопление, хранение и перевалку нефти и нефтепродуктов через морской порт Новороссийска.

Вместимость всего комплекса составляет около 1,4 миллиона кубических метров, причем основная нагрузка хранения приходится именно на площадку "Грушевая".

Что предшествовало

22 мая в Новороссийске пожаловались на атаку украинских БпЛА. Практически сразу стало известно, что был поражен порт, также вспыхнули пожары на нефтетерминалах "Шесхарис". Поражение подтвердил командующий СБС Роберт Бровди.

В целом на жизнь россиян из "отдаленных от войны" регионов все больше влияют воздушные тревоги, взрывы и атаки дронов. Жители страны-агрессора все чаще возмущаются работой собственных систем ПВО, отсутствием укрытий и действиями местных властей.

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