Москву и область атаковали дроны: их пытались сбивать вертолетами. Видео

В Москве 4 мая снова зафиксировали появление неизвестных дронов. Их пытались перехватить российские военные, в частности с помощью вертолетов, в частности Ка-52. О дронах стало известно вечером, когда местные жители начали активно публиковать видео в соцсетях.

О происшествии сообщают очевидцы и местные паблики, которые распространяют видео с неба над регионом. На кадрах видно, как вертолет преследует беспилотник и открывает по нему огонь.

Один из пользователей иронично написал:"Репетиция к 9 мая идет строго в соответствии с графиком".

На видео также слышно эмоциональную реакцию людей, которые наблюдают за стрельбой. Некоторые из них, похоже, растеряны или напуганы из-за звуков выстрелов в небе. Кто-то комментирует ситуацию прямо во время съемки, другие просто фиксируют происходящее. Атмосфера в столице государства агрессора напряженная, даже через экран это чувствуется.

В то же время в соцсетях появляются и шутливые комментарии. Но это, скорее, попытка отреагировать на ситуацию, которая для многих выглядит необычной.

По предварительным данным, дроны могли атаковать военные объекты на территории Московской области. Точные цели официально не уточнялись. Известно, что для их перехвата привлекли силы ПВО и вертолеты, которые пытались сбить беспилотники в воздухе.

Кремлевские СМИ сообщают, со ссылкой на Минобороны, якобы ПВО за пять часов сбили 114 беспилотников над российскими регионами.

Накануне, поздно вечером, также сообщали об атаке дронов на Москву. Тогда один из беспилотников попал в жилое здание в районе Мосфильмовской улицы в центре города. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пострадавших нет.

Речь шла об элитном жилом комплексе "Дом на Мосфильмовской улице" в районе Раменки. Информация о разрушениях или масштабах повреждений оставалась ограниченной.

Интересно, что сразу после атаки дронов, диктатор Путин в одностороннем порядке объявил перемирие с 8 до 9 мая."Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", – написала пресс-служба Минобороны и пригрозила обстрелять центр Киева ракетами, если ВСУ атакуют Москву 9 мая.

Тем временем в Воронеже отменили парад 9 мая из-за угрозы безопасности.

Как ранее писал OBOZ.UA, накануне парада 9 мая Россия сосредоточила значительную часть систем противовоздушной обороны вокруг Москвы, из-за чего защита других регионов страны-агрессора значительно ослабла.

