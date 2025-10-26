Москву атаковали дроны: люди жалуются на взрывы, солдаты с пулеметами охраняют Кремль. Фото, видео

В Москве и Московской области страны-агрессора РФ вечером 26 октября было слышно взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов, а под Кремлем заметили солдат с установленным на пикап пулеметом.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что противовоздушная оборона якобы ликвидировала по меньшей мере пять БПЛА. Также он отмечал, что "на местах падения обломков работали специалисты экстренных служб".

Тем временем Telegram-канал Exilenova+ показал фотографии пожара на территории Серпуховской нефтебазы, которая находится в Московской области. Возможно, по объекту попал беспилотник, хотя эта информация пока что не подтверждена. Добавим, что угроза ударов БПЛА была объявлена в регионе до того, как на нефтебазе что-то загорелось.

Координаты: 54°56'28"N 37°27'13"E

Позже в сети появилась фотография российских военнослужащих в форме, вооруженных пулеметом. Такую "мобильную группу ПВО" заметили прямо под Кремлем.

Кроме этого, в срочном порядке оккупанты начали выводить из-под зоны потенциальных ударов стратегическую авиацию с аэродрома "Раменское" (Московская область).

Многие московские паблики замалчивали факт обстрела либо переписывали посты Собяниня слово в слово. Один из Telegram-каналов заявлял, что взрывы слышали жители Коммунарки (внутригородского муниципального образования в столице РФ) и в городском районе Новая Москва.

Собянин отчитывался об активной работе ПВО. По версии российской пропаганды:

около 16:40 – был сбит один беспилотник, летевший на Москву;

20:50 – заявлялось о еще одном сбитом дроне;

21:05 – уничтожены два новых "вражеских БПЛА";

21:10 – "отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву".

Как писал OBOZ.UA, OSTIN-исследователи узнали, что страна-террорист Россия, стремясь защитить свою столицу от атак украинских дронов, создала вокруг нее эшелонированную систему противовоздушной обороны. Она состоит из пяти уровней.

