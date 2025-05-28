Москвичи 'живут' в Шереметьево и 'наматывают круги' по аэродрому: как частые атаки дронов вывели из строя геолокацию в столице РФ. Видео

Из-за частых атак дронов и работы РЭБ Москва и другие города страны-агрессора РФ страдают от отключений мобильного интернета и сбоев GPS и геолокации. Москвичи неделями "находятся" в аэропорту Шереметьево, а спортсмены вследствие проблем с фитнесс-приложениями наматывают круги на летном поле.

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Об этом Telegram-канал пишет Baza. Как отмечается, из-за частых атак БПЛА геолокация в Москве "сходит с ума" – в последние недели в столице России и других городах все чаще работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые глушат в том числе мобильный интернет.

"Все это влияет на GPS и геолокацию – приложения сходят с ума и показывают, что человек находится в Шереметьево, хотя на деле он может быть дома в Дагестане", – пишет Baza.

"Глючат" не только обычные приложения с онлайн-картами, но и программы для спортсменов.

В частности, приложение Strava настойчиво показывает, что на летном поле в Шереметьево наматывают круги бегуны.

Это связано с системой подмены координат – спуфингом, заявил гендиректор компании ExpoUAV, специализирующейся на разработке решений в области БПЛА Дмитрий Дацыков.

Такие системы производят подмену текущих координат на ложные. Аэропорт очень часто выпадает, потому что на моделях дронов с заводскими настройками координаты аэропортов занесены в стоп-лист для полетов, говорится в публикации.

И если дрон определяет себя над таким объектом, у него включается режим принудительной посадки.

Руководитель департамента технологий мультисредной защиты "Группы ФТК" Леонид Федоров в свою очередь сказал, что БПЛА могут выполнять полет как в автономном режиме, так и по заранее прописанному полетному заданию.

Также задание может быть изменено при полете – для этого специальный модуль в БПЛА подключается к мобильной связи.

Именно с такой системой эффективнее всего борется подавление каналов управления, связи и навигации – РЭБ, отключение мобильной связи и спуфинг.

"Почему подмена координат выпадает именно на Шереметьево, могут ответить только силовики", – пишет Baza.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Кремле обвинили в проблемах с интернетом опасных соседей. Мол, россияне должны "с пониманием" относиться к сбоям мобильного интернета в РФ, которые якобы на самом деле являются "ограничениями".

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