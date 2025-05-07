У Путина заявили, что массовые проблемы с интернетом в РФ – из-за 'опасных соседей'

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что россияне должны "с пониманием" относиться к сбоям в работе мобильного интернета в РФ, которые он назвал "ограничениями". По его словам, из-за "опасного соседства" такие ограничения будут вводиться до 10 мая включительно.

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Соответствующее заявление пресс-секретарь диктатора Владимира Путина выдал в разговоре с российскими пропагандистами в среду, 7 мая. Он в частности, прокомментировал массовые сбои в работе сети, которые фиксировались в более чем 30 городах России, в том числе и в Москве.

"Вы знаете были даны уже соответствующие разъяснения –могут быть ограничения в работе. Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета", – заявил Песков.

Он добавил, что россиянам "по понятным причинам нужно абсолютно с пониманием к этому относиться".

Песков также сказал, что "мы все с вами как москвичи, как жители города конечно же хотим, чтобы этот славный праздник победы был отмечен на должном уровне, чтобы все мероприятия прошли так, как это задумывается организаторами".

"Вместе с тем мы должны учитывать то опасное соседство, которое мы имеем", – заявил он.

Поэтому, по словам Пескова, "на протяжении всех дней", когда в Москве будут находиться "гости этих празднеств", то есть до 10 мая включительно, россиянам следует готовиться к ограничениям.

"Ну, наверное нужно быть готовыми к таким временным ограничениям в работе мобильного интернета это будет производиться по мере необходимости", – выдал спикер Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Саранске утром 5 мая пожаловались, что из-за атаки БПЛА загорелся завод "Оптиковолоконные системы". В более чем 30 городах страны-агрессора был отключен мобильный интернет якобы для защиты от новых ударов, сбои фиксируются даже в Москве и Санкт-Петербурге.

Российские "военкоры" заявили, что Украина якобы вечером и ночью запустила по РФ 447 дальнобойных дронов и ракет, что якобы стало самой массовой атакой на страну-агрессора. Они жалуются, что к таким интенсивным обстрелам Киев готовился длительный период, и со страхом ожидают продолжения атак.

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