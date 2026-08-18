Москва осталась без света и интернета: в каких районах возникли проблемы. Видео

Во вторник, 18 августа, столица России Москва частично осталась без света – электроэнергия пропала в Гагаринском и Даниловском районах, а также в Замоскворечье и Хамовниках. По словам очевидцев, авария на электроподстанции случилась около 20:00, после мигания света и светофоров на Ленинском проспекте.

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После этого пропало электричество, начались сбои в работе мобильного интернета.Об этом сообщали российские медиа и местные паблики.

Канал "Осторожно, Москва" писал, что пожар возник на объекте на улице Вавилова.

На Калужско-Рижской линии метро были временно увеличены интервалы движения. Посетителей ТЦ "Гагаринский" эвакуировали.

Тем временем также фиксировались массовые жалобы пользователей в Москве и регионах на доступ к интернету.

Россияне заявили про проблемы при попытке зайти на многие популярные сайты и сервисы. Сбои фиксировались у провайдеров "Ростелеком" и lovit.

Источники росмедиа заявили, что проблема с работой Рунета связана с аварией в Гагаринском районе Москвы, где также расположена Московская междугородная телефонная станция №9 (ММТС-9). По словами сотрудника станции, что часть этажей ММТС-9 осталась без электричества.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 августа перебои с электроснабжением были зафиксированы в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Отключения охватили несколько регионов четырех стран Центральной Азии.

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