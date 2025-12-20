Месть за несокрушимость: больная рассеянным склерозом ветеранка 'Айдара' пропала в российских колониях

Ветеранку 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" ВСУ Екатерину Кузьменко в октябре 2023 года российский суд приговорил к пяти годам колонии. Женщина страдает рассеянным склерозом, из-за чего ранее и покинула службу, поэтому для нее пребывание в заключении может представлять прямую угрозу жизни. С марта 2024-го года от нее нет вестей.

Известно, что отбывать наказание Екатерина должна была в Селезневской женской колонии на оккупированной Россией части Луганской области, начиная с 29 марта 2024 года. Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека (МИПЧ) и "Ґрати", которые исследовали это дело.

История Екатерины

Екатерина вместе с семьей жила на Луганщине, однако в 2014-м, после оккупации части региона, они выехали на свободную украинскую территорию. Некоторое время женщина занималась волонтерством, а потом присоединилась к войску как медик.

Они была вынуждена покинуть службу, заболев рассеянным склерозом – хроническим аутоиммунным заболевание, при котором иммунная система человека ошибочно атакует оболочку нервов. Это нарушает передачу нервных импульсов и вызывает расстройства зрения, опорно-двигательного аппарата и других систем организма. Лекарств от этой болезни нет, однако поддерживающая терапия обеспечивает человеку нормальное качество жизни.

После демобилизации из-за болезни Екатерина некоторое время жила в Виннице, и когда ее состояние ухудшилось, она решила переехать в Новоайдар Луганской области – там жили ее мать, отчим-ветеран и младший брат.

В марте 2022-го года Новоайдар оккупировали войска РФ, а Екатерина и ее отчим попали в поле зрения российских силовых структур.

Преследование и приговор

22 мая 2022 года следователь-криминалист "Министерства государственной безопасности" группировки "ЛНР" подполковник Денисенко А. С. подписал постановление о мере пресечения для Екатерины Коршик (эту фамилию Кузьменко носила на тот момент) в виде подписки о невыезде с оккупированной Россией части Луганской области.

Против нее возбудили дело о якобы участии в террористической организации. Такой в 2016 году группировки "ДНР" и "ЛНР" признали 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар". Аналогичное решение в 2023-м принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

В приговоре суда отмечается, что Екатерина Коршик присоединилась к батальону "Айдар" 17 августа 2015 года "из корыстных побуждений", то есть надеясь на зарплату и социальные гарантии. После подписания контракта она служила в должности санитарки вблизи сел Степное и Новоторецкое Донецкой области.

7 февраля 2017 года руководство батальона разорвало контракт с ней из-за наличия у женщины тяжелого заболевания, которое делало невозможным ее службу в армии. Российские судьи решили, что это произошло "по независящим от нее обстоятельствам", и якобы Екатерина была знакома с "террористическим" характером деятельности батальона.

"По решению суда, Екатерина Коршик подтвердила обстоятельства, изложенные в ее деле. Ее отчим также подтвердил, что, как и Екатерина, некоторое время служил в батальоне "Айдар". В суде свидетельствовали мать Екатерины и "свидетель Чернышов". Последнего указывают как жителя поселка Новоайдар Луганской области, который видел Коршик и ее отчима в военной форме с символикой "Айдара". Также фото в форме и некоторые документы, в частности о присуждении ветеранке награды "Рыцарский крест добровольца", следователи группировки "ЛНР" якобы обнаружили в ноутбуке женщины, который изъяли во время обыска у нее дома", – сказано в статье.

6 октября 2023 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону признал Екатерину Кузьменко (Коршик) виновной в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 Уголовного кодекса РФ) и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении. В документе она фигурирует как гражданка России.

В январе 2024 года судья апелляционного суда Марина Ушакова оставила приговор без изменений. Отбывать наказание Екатерина должна была в Селезневской женской колонии на оккупированной Россией части Луганской области, начиная с 29 марта 2024 года.

Что было дальше

По данным из российских открытых источников, с 5 августа 2025 года эта колония считается ликвидированной. В то же время представительницы украинской правозащитной организации "Нумо, сестри" рассказали, что по состоянию на декабрь этого года эта колония действует, там до сих пор удерживают украинок. Селезневка также есть в перечне колоний Луганщины, которые входят в российскую систему учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.

Где сейчас удерживают Екатерину Кузьменко, доподлинно неизвестно. Как рассказал "Ґратам" один из собеседников из числа освобожденных из российского плена, есть информация, что она до сих пор находится в одной из колоний на Луганщине и надеется на помилование из-за своего состояния здоровья.

Стоит отметить, что каждый месяц Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону выносит десятки приговоров по "террористическим" статьям в отношении украинских военнопленных и ветеранов, произвольно задержанных на оккупированных территориях. Речь идет, в частности, о действующих и бывших военнослужащих "Айдара" и "Азова" – подразделений, которые Россия объявила "террористическими" и незаконно преследует тех, кто там служит, за сам факт службы.

Обвинения по таким делам составляют по типичным шаблонам, иногда с дословно одинаковыми формулировками. Россия похищает людей на оккупированных ею территориях и впоследствии обвиняет в сотрудничестве с украинскими вооруженными силами или разведкой. Есть также дела, где фигурантов судят заочно.

В 2024 году осужденные в РФ пленные из "Айдара" смогли передать на волю письмо, в котором сообщали о пытках, которым они подверглись в Донецке.

24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" в ответ на один из таких приговоров российского суда в своем официальном Telegram-канале призвал международное сообщество реагировать на такие дела и "дать голос украинским пленным".

"Эти "суды" – фарс, пытки — привычная практика врага, а эти приговоры – очередное доказательство террора, который россия оказывает против украинцев. Мир должен знать: это не правосудие. Это – месть за несокрушимость", – говорится в сообщении.

