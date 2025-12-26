Ложатся спать одетыми и греются бутылками с водой: с морозами в Россию пришел коммунальный коллапс

В России настоящий коммунальный коллапс. С наступлением морозов во многих регионах вышли из строя котельные, полопались трубы отопления и горячей воды. Сотни городов и поселков остались без тепла на несколько суток в то время, когда за окном температура -20, а то и -30. У российских властей все деньги идут на войну, а на реконструкцию теплотрасс, котелен средств не хватает.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Катастрофа в Серово

В России новая беда: с наступлением морозов в различных регионах то тут, то там случаются коммунальные катастрофы.

Так многие жители 90-тысячного города Серово Свердловской области на Урале остались без отопления из-за аварии на городской котельной. 338 жилых многоэтажки, пять детских садиков, два образовательных учреждения, 100 нежилых зданий и городская больница замерзают при температуре -27 градусов, а ночью градусники показывают -40 градусов мороза.

Люди жалуются на снег на подоконниках в квартирах, промерзшие стены, а в парадных даже полопались батареи.

Но это далеко не единственный случай крупной коммунальной аварии в РФ. 22 декабря в результате аварии на трубопроводе в одном из районов Екатеринбурга без тепла остались шесть тысяч человек в 14 многоквартирных домах.

15 декабря из-за дефекта на ТЭЦ без тепла и горячей воды остались сотни тысяч жителей Ростова-на-Дону. Отключение произошло в 1400 домах и социальных объектах.

7 декабря часть жителей Ангарска тоже остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ, а температура в городе тогда была -33 градуса.

На улице -29, а у нас авария

24 декабря жители города Микунь в Республике Коми на севере России остались без горячей воды и отопления из-за аварии в котельной города. Людей предупредили, чтобы они использовали электрические обогреватели. В это время за окном было -30 градусов мороза, а в школах отменили занятия.

Чтобы успокоить народ в соцсети вновь пришли боты. Они убеждали жителей Микуня, что на самом деле отопление и электричество до сих пор обеспечивают "технологии" СССР. И раз уж они пережили развал Союза на 35 лет, то значит они самые лучшие в мире. Осталось только потерпеть пока их починят.

В Усть-Вымском районе Коми также нет тепла. "В очередной раз Усть-Вымский район порадовал нас заботой о людях и теплом в наших квартирах!!! На улице -29, а у нас авария, котельная №2, очередная и всеми ожидаемая!!! Люди сутки сидят без тепла, батареи ледяные, греемся обогревателями!!! По бумагам отлично отчитались, к запуску все котельные были готовы???" – пишут жители в пабликах.

Замерзают водопроводы

В городе Киренске в Сибири во время морозов новая котельная вышла из строя. Перед похолоданием прошли дожди, а когда ударили морозы твердое топливо смерзлось и с кусками льда попало на сортировочную ленту. В результате произошла авария.

Старая котельная в городе давно не работает, а другая ели тянет. Горожане жалуются, что у них холодные батареи. В городе Усть-Кут такая же ситуация – там замерзают водопроводы, аварийные бригады ездят и отогревают трубы.

В некоторых населенных пунктах пропал и свет, поскольку жители включают обогреватели, чтобы хоть как-то согреться. Власти за это их ругают.

Чтобы привести в порядок советское коммунальное хозяйство требуются крупные инвестиции, но война для Кремля важнее, поэтому все деньги идут туда.

Ложатся спать в одежде

В Ярославле без отопления оставили областную думу. Депутаты жаловались на холод в помещении, потом им сообщили, что произошла авария на теплосетях и попросили ускориться, чтобы совсем не замерзнуть.

В Краснодаре – также авария на котельной и без тепла остались 33 многоквартирных дома.

В городе Ангарск Иркутской области 9 декабря произошла авария на ТЭЦ и 167 тысяч горожан остались без тепла (это уже вторая авария за декабрь, предыдущая была 7 декабря, тогда температура на улице была -33 градуса). Также холодные батареи в детских садах, школах, больницах. В городе настоящий коллапс, школьники жаловались, что в классах как в Антарктиде. Температура воздуха днем -22, а ночью опускается до - 32.

Жители города рассказывают, что перед сном согревают постели бутылками с горячей водой, потому что в квартирах температура едва достигает 14 градусов. В больницах людям выдают дополнительные одеяла, используют обогреватели, но это не спасает, россияне все равно не могут уснуть от холода.

В отделении для грудничков в больнице в палате всего лишь +21 градус, сильно дует из окон, холодный пол. В коридоре даже теплее, чем в палате. Люди ложатся спать в одежде, малышей кутают в одеяла.

Жители Ангарска уже записали обращение к диктатору РФ Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на их ситуацию, ведь в прошлом году тут была аналогичная авария, а на улице столбики термометров подбирались к -50 градусам.

Но руководство России больше волнует "замерзающая Европа" без российского газа и война в Украине. Все деньги идут туда, пока под собственным носом происходит коммунальный апокалипсис.