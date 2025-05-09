Картонные танки, военная форма из младшей группы и праздники с ветеранами СВО: как в России детей приучают к войне

В России победобесие добралось до самых маленьких детей. Чтобы приучить россиян к военной тематике, "патриотизму" и ненависти к своим соседям, в детских садах принято из картонных коробок сооружать самолеты, танки, корабли, чтобы дети в таких нарядах бодро шагали под военные марши. Порой все доходит до абсурда, когда маленькая девочка исполняет на утреннике роль матери, которой приносят похоронку.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Картонные танки и самолеты

День победы в России уже давно превратился в главный пропагандистский праздник. Дошло до того, что теперь детей практически с пеленок наряжают в солдатскую форму, надевают пилотки и вешают георгиевские ленточки.

Утренники в детских садиках превращаются в жуткие зрелища. Теперь воспитатели и родители ночами не спят, а сооружают из старых картонных коробок макеты самолетов, кораблей, танков, старых военных машин. И все это вешают на маленьких детей, чтобы потешить зрителей мини-парадом.

Так, в одном из частных садиков под названием "Елочка" активные мамы и папы придумали детский парад. Для этого детей "нарядили" в военную форму, одни малыши несли портреты ветеранов, другие управляли картонными танками, самолетами, грузовиками и даже ракетами.

В садиках Пермского края устроили мини-парады. Дети маршировали в костюмах десантников, моряков, спецназовцев, танкистов, медицинских сестер. Взрослые россияне уверяли, что такое событие "навсегда останется в сердцах детей".

Активное участие в детсадовских парадах принимают и сами воспитатели. Женщины разных возрастов переодеваются тоже в солдатскую форму, надевают пилотки и вместе с детьми радостно шагают по территории садика.

Кстати, купить детскую военную форму в РФ можно за 1500-3000 рублей (750-1500 грн). Торгуют ею даже на "Алиэкспресс", спрос есть из РФ, Беларуси. Разбирают такой товар обычно к 9 мая и 23 февраля.

Падали в обморок с портретами

В детском саду города Екатеринбурга дети в садике разыгрывали сценку, в которой "женщина" получает похоронку о смерти сына. Девочка рыдает, роняет конверт, хватается за голову и падает на колени, а дети кладут на нее алые гвоздики.

Видео вызвало возмущение в соцсетях даже среди россиян. Но в детском саду этого не поняли и заявили, что это всего лишь невинный ролик, который к тому же вызвал слезы среди присутствующих участников СВО. А придумала сценарий музыкальный работник детского учреждения. Все это назвали "воспитанием патриотизма".

А школьники из ульяновского села Большое Нагаткино падали в обморок во время выноса портретов ветеранов войны. Детям пришлось долгое время стоять в строю. Потом у кого-то начинались судороги, кто-то просто ослаб. Всего пострадало 12 человек, трое из них оказались в больнице.

Как выяснилось, это были школьники второй смены. Видимо, в школу они пришли заранее, чтобы подготовиться к мероприятию, и никто их там не кормил. Хотя в школе сообщили, что дети просто переволновались в ожидании такого важного события.

Клеят, рисуют, маршируют

В Иванове детей переодели в военную форму и прокатили по улицам. Дети при этом пели песни и читали стихи о войне.

В Ростовской области воспитанники младшей группы садика посетили место, где во время войны фашисты кидали в яму раненых советских солдат, а потом расстреливали их, некоторых так и похоронили живыми. А воспитанников старшей группы отвели посмотреть мемориал из надгробий.

Все это в России уже приобрело глобальные масштабы. Теперь сценарии для детских утренников насквозь пропитаны российским патриотизмом. Детям предлагается только маршировать, петь военные песни, класть к памятникам цветы. Еще рисовать войну, клеить фото ветеранов.

Также обязательным атрибутом всех мероприятий теперь стали ветераны СВО. Они присутствуют в детских садах и школах, рассказывают о подвигах. Никто, конечно, не вспоминает, что в войне участвовали все народы СССР, а не только России. И все народы, включая и украинцев, пострадали в этой войне, защищая родину.