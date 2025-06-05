Искусственный интеллект дал прогноз, какая цена на нефть может 'подорвать' режим Путина

Страна-террорист Россия даже в условиях множественных санкций продолжает полномасштабную агрессию против Украины. Путинский режим во многом выживает и ведет войну за счет продажи природных ресурсов – нефти и газа.

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При этом существует минимальный порог цены на нефть, который может серьезно ударить по путинскому режиму в России. Такого мнения придерживается чат-бот ChatGPT с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI.

Искусственный интеллект отметил, что минимальный порог цены на нефть и его влияние на будущее России зависят от многих факторов: бюджетная структура РФ, резервы, санкции, политическая стабильность и способность режима к адаптации.

По оценкам ChatGPT, бюджет России сбалансирован, фактически доходы покрывают расходы при цене нефти марки Urals примерно 70–75 долларов за баррель. Если цена опускается ниже 40–50 долларов за баррель на длительный период (6–12 месяцев и больше), это создает серьезные проблемы.

В таком случае путинский режим может столкнуться с дефицитом бюджета. В частности, Москве придется расходовать золотовалютные резервы. Это, в свою очередь, может привести к усилению внутренней нестабильности и сокращению социальных программ.

Также ИИ уверен, что падение цены на нефть приведет к девальвации рубля и инфляции в России. На этом фоне возникнет недовольство элит, особенно тех, кто зависит от финансирования государственных структур.

При этом ChatGPT отмечает, что Россия накопила большие резервы, что позволяет ей переживать краткосрочный шок. Но если низкие цены на нефть будут держаться более 1-2 лет, резервы начнут иссякать. Эффективность резервов также снижается из-за санкций, ограничений на импорт и снижения доходов от газа.

"Цена нефти ниже $40 за баррель в течение длительного периода (6+ месяцев) может создать кризис, серьезно подрывающий финансовую и политическую стабильность путинского режима. Но одной только низкой цены недостаточно для уничтожения режима – нужен также внутренний кризис, давление элит, внешняя изоляция, протестная активность и т. д.", – ответил искусственный интеллект.

Напомним, в мае доходы России от продажи нефти сократились до самого низкого уровня с июня 2023 года из-за падения мировых цен на нефть. Налоговые поступления упали на 32% ($5,5 млрд), а общие доходы от нефти и газа – на 35% (512,7 млрд рублей), что заставило правительство РФ пересмотреть бюджет и увеличить дефицит.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в мае 2025 года импорт российской нефти в Индию достиг рекордных 2,196 миллиона баррелей в день, из которых значительная часть была доставлена через сложные схемы с использованием танкеров, находящихся под санкциями США.

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