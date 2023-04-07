У Зеленского высмеяли новый бред РФ о биолабораториях в Украине: все страны должны насладиться RU-глупостью

Российская Федерация снова заговорила про американские биолаборатории в Украине. В Офисе президента высмеяли очередной фейк оккупантов.

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Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что подобные фейки – это лишь попытки РФ оправдать свои действия.

"Россия снова вроде бы обнаружила "американские биолаборатории" в Украине? Какой все-таки бессмысленный, неловкий и предсказуемый вид сейчас имеют лживые попытки России оправдать свои агрессивные действия... Впрочем, это прекрасно! Другие страны должны наконец сполна насладиться ru-пропагандистской глупостью", – отметил советник руководителя Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что США якобы возобновили программу строительства биолабораторий в Украине. Теперь в стране-агрессоре ждут "вылета боевых комаров". Минобороны РФ не исключает, что под видом сборов в Варшаве, которые должны состояться в апреле, может якобы проводиться подготовка провокаций с биологическим оружием.

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