Горело 140 квадратных метров: в Подмосковье загорелась местная администрация. Фото

Ночью 13 августа в Щелково Московской области загорелось здание местной администрации. Огонь распространился на площади 140 кв. метров.

Местные жители жаловались на густой черный дым и сильный запах гари. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Огонь охватил верхние этажи здания

По информации очевидцев, огонь в здании администрации города Щелково вспыхнул около 3:30 по местному времени. Очаг возгорания зафиксировали на верхних этажах здания. Жители близлежащих домов сообщили о густом черном дыме и сильном запахе гари, который ощущается в окрестностях.

Когда приехали пожарные, то было открытое горение из трех окон на третьем этаже. Через некоторое время площадь пожара распространилась на 140 кв. метров.

До прибытия сотрудников МЧС из здания было эвакуировано шесть человек. В российских экстренных службах утверждают, что в результате пожара нет погибших и пострадавших.

На тушение огня привлекали 47 человек и 16 единиц техники. Причины возгорания в МЧС РФ пока не называют.

Что предшествовало

В последнее время на территории России регулярно возникают пожары. При чем часто их причиной становятся атаки дронов-камикадзе. Ночью 12 августа в РФ горел очередной завод. Огонь вспыхнул на Ярославском лакокрасочном заводе и охватил площадь почти в 5 тыс. кв. метров.

Накануне глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил президенту Владимиру Зеленскому о военных операциях ведомства. В частности тех, которые касаются дальнобойных ударов по объектам на территории страны-агрессора РФ. Президент поблагодарил СБУ за меткость и пообещал, что враг еще почувствует последствия наших действий.

Ранее сообщалось, что ударные дроны Службы безопасности Украины поразили терминал хранения "Шахедов". Удар был нанесен по вражескому объекту в Республике Татарстан. После попадания БПЛА в здание логистического хаба прогремели взрывы и начался пожар.

Напомним, в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА загорелась войсковая часть 61661. Обстрел произошел в ночь на 7 августа.

