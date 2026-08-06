"Франция должна знать": Захарова обвинила Макрона в организации терактов на территории РФ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в якобы причастности к "террористической деятельности" из-за его заявления о необходимости усиления давления на Россию. Она заявила, что Макрон якобы "командует Киевом"

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Об этом Захарова заявила российским пропагандистским СМИ. При этом никаких доказательств своих обвинений представительница российского МИД не привела.

Захарова обвинила Макрона в террористической деятельности

По словам пресс-секретаря российского МИД, призывы французского президента к усилению санкционного и политического давления на Москву якобы являются прямым указанием для Украины "совершать теракты" на территории России.

"Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямо приказывает совершать теракты против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин и детей", — заявила Захарова.

При этом она не привела никаких фактов или доказательств, которые бы подтверждали эти обвинения.

Что предшествовало

Безосновательные обвинения Захаровой прозвучали после того, как Эммануэль Макрон осудил очередные массированные ракетные удары России по гражданским объектам в Киеве и пообещал увеличить военную поддержку Украины и усилить санкции против РФ.

Французский лидер подчеркнул, что Россия сознательно нападает на гражданское население и такая политика террора неприемлема. Он также заявил, что Москва должна ответить за агрессию и военные преступления в Украине.

В российском ведомстве традиционно переложили ответственность за последствия войны на западных партнеров Украины, цинично назвав заявление французского лидера "участием в террористической деятельности".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон осудил очередную российскую атаку на Киев и Киевскую область, подчеркнув , что Россия сознательно выбирает гражданское население в качестве своей цели. Французский лидер заявил, что Москва должна ответить за агрессию и военные преступления, а Европейский Союз продолжит усиливать давление на Кремль.

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