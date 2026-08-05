"Россия должна заплатить": Макрон резко отреагировал на новые удары по Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил очередную российскую атаку на Киев и Киевскую область, подчеркнув, что Россия сознательно выбирает гражданское население в качестве своей цели. Французский лидер заявил, что Москва должна ответить за агрессию и военные преступления, а Европейский Союз продолжит усиливать давление на Кремль.

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Об этом Эммануэль Макрон написал в соцсети X. Он подчеркнул, что Франция и впредь будет поддерживать Украину.

"Политика террора неприемлема"

Макрон заявил, что новый массированный удар по Киеву и области в очередной раз подтверждает тактику России, заключающуюся в нападениях на мирное население.

"В Киеве и Киевской области Россия вновь выбрала своей целью гражданских лиц. Эта политика террора, осуществляемая с помощью ракет и беспилотников, неприемлема", — подчеркнул президент Франции.

По его словам, каждый новый российский обстрел лишь укрепляет убеждение международного сообщества в том, что Россия должна понести ответственность за свои действия.

Франция обещает усиливать поддержку Украины

Макрон подчеркнул, что Франция и впредь будет поддерживать Украину и не позволит России достичь своих целей путем террора.

"Каждый новый удар лишь подтверждает очевидную истину: Россия должна заплатить за свою агрессию и ответить за свои преступления. Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию", — заявил он.

Президент Франции также подчеркнул, что Европейский Союз вместе с партнерами продолжит усиливать санкционное давление на Россию и в то же время будет укреплять военную поддержку Украины.

По словам Макрона, это необходимо для того, чтобы Украина могла эффективно защищать себя и своих граждан от российских атак.

Напомним, что только в июле этого года российские оккупанты нанесли 10 ударов различной мощности по столице Украины – Киеву. В августе этот террор продолжился. Во время этих атак враг применяет преимущественно ракеты, которые трудно перехватить обычными системами ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 августа российские оккупационные войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Под ударом баллистических ракет оказались Киев и Бровары, также взрывы раздавались в районе Белой Церкви. Жертвами российского террора в столичном регионе стали 17 человек, ещё десятки людей были ранены.

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