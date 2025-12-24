Дым видно издалека: в районе Саратовского НПЗ вспыхнул мощный пожар. Видео

В российском Саратове в среду, 24 декабря, вспыхнул масштабный пожар. По предварительной информации, возгорание возникло на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Как сообщается, густой черный дым охватил Заводской район города, где расположен завод.

По другой информации, пожар возник за жилыми многоэтажками в жилом комплексе "Радуга". В то же время о причинах пожара не сообщается.

Напомним, в Нижнем Новгороде во вторник, 23 декабря произошел мощный взрыв. В результате в речном порту на Волге загорелся плавучий кран-баржа.

В то же время, по информации Службы внешней разведки Украины, в России накануне Нового года фиксируется общий тренд на жесткую экономию. Средний бюджет на празднование 2026 года составляет около 14 тыс. рублей, что почти вдвое меньше, чем планировали тратить на текущий год.

Как сообщал OBOZ.UA, в грядущем 2026 году россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ, причем происходить оно будет в два этапа. Многие граждане уже недовольны и подозревают, что из-за этого цены вырастут буквально на все. А на фоне инфляции, войны и международных санкций народ обнищает еще больше.

