Дроны преодолели около 2500 км: новые подробности об ударе по Тюменскому НПЗ в РФ

20 июня украинские дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Тюмени. Он перерабатывает до 9 млн тонн нефти в год, является предприятием полного цикла и производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо.

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Чтобы нанести удар по этому предприятию, дроны Сил специальных операций преодолели расстояние около 2500 км. Подробности раскрыли в ССО.

Что известно

Поражение Тюменского НПЗ накануне, 20 июня, стало результатом боевой работы пилотов ССО. Они и поделились некоторыми подробностями атаки цели, расстояние до которой измеряется не сотнями, а тысячами километров.

"20 июня подразделения Deep Strike Сил специальных операций нанесли удар по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области, РФ. Дроны ССО успешно преодолели около 2500 километров до цели. Силы специальных операций наращивают возможности своих дальнобойных ударов. Все меньше мест в РФ, куда не доходит начатая россиянами война", — отмечается в сообщении.

В Силах специальных операций напомнили, что Тюменский НПЗ является предприятием полного цикла. Пропускная способность завода достигает 9 миллионов тонн нефти в год. Он производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо.

Этот НПЗ играет важную роль в обеспечении регионов Западной Сибири топливом.

"Силы специальных операций продолжают применять регулярные дальнобойные санкции в отношении РФ", — отметили в ССО.

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