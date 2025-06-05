Десант РФ из Феодосии попал в окружение на Курщине: в сети ноют, что к бойцам нельзя приблизиться

Российские "военкоры" в сети жалуются, что Вооруженные силы Украины фактически взяли под свой контроль поселок Теткино на Курщине. В окружении оказались десатники из оккупированной Феодосии, которые якобы "держатся из последних".

Видео дня

Информацию о критической для РФ ситуации в Теткино распрстранили сразу несколько Z-блогеров. В частности, Telegram-канал "Я Курский" в четверг, 5 июня, сообщил, что поселок "практически в окружении".

Ссылаясь на "информацию напрямую из уст человека", утверждается, что защитники Украины "полностью контролируют логистику".

"Наши, а в основном это десантники 56-й десантно-штурмовой полк (дислоцируется в оккупированной Феодосии. – Ред.) приданых подразделений и небольшое количество бойцов спецназа, практически в окружении. Разрешение на отход не дают!" – пожаловался автор сообщения.

"Я Курский" также пишет, что "подъехать к бойцам нельзя ни на мотоцикле, ни на велосипеде".

Якобы есть попытки отправить подкреплениес БК и провизией "в пешем порядке", "но это по два-три человека, которые погибают еще на подступах".

"Феодосийские десантники держатся из последних. Сдаваться не собираются", – утверждает Z-канал.

В свою очередь "Северный канал" пишет, что феодосийских десантников в окружении – "две роты, около 60 человек".

А Z-блогер Alex Parker Returns написал, что Теткино фактически "давно оккупированно" украинскими войсками.

"Эту информацию стараются банально скрывать и прятать за формулировками типа барсики (подразделение ВС РФ "БАРС". – Ред.) держатся, погранцы – настоящие герои и вот это вот все", – пожаловался пропагандист.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценке Института обучения войны, ВСУ имеют продвижение на Курщине на восток от Теткино. Оккупанты пытаются наступать на Сумщине, однако подтвержденных продвижений не имеют.

Президент Владимир Зеленский 4 июня заявил, что в ситуации на Сумщине "нет ничего нового и нет сюрпризов". Еще год назад, в начале Курской операции, ВСУ предполагали, что РФ будет начинать там новое наступление. Сейчас враг пытается продвигаться и на этом направлении есть "серая зона".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!