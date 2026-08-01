Далее – только техногенный коллапс: Коваленко указал на нюанс, связанный со взрывом на "Нижнекамскнефтехиме" в России

31 июля в г. Нижнекамске (Республика Татарстан, РФ) произошёл масштабный пожар на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим". Среди версий – причиной аварии могла стать перегрузка систем после предыдущих атак беспилотников на промышленную зону.

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Об этом сообщил украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, повторный инцидент стал следствием некачественного ремонта после предыдущего пожара, а подобные аварии могут только участиться.

Восстановленный цех не выдержал повторной нагрузки

Эксперт напомнил, что первые серьезные проблемы на предприятии возникли еще в ночь на 8 июля, когда после удара на территории "Нижнекамскнефтехима", являющегося крупнейшим российским производителем полимеров, вспыхнул масштабный пожар.

Тогда огонь охватил главный производственный комплекс, где производят этилен, полиэтилен, полипропилен, синтетические каучуки и другую продукцию органического синтеза.

Коваленко добавил, что, несмотря на то, что пожар удалось ликвидировать, а предприятие возобновило работу, уже в ночь с 31 июля на 1 августа на заводе произошел новый инцидент. Мощный взрыв полностью разрушил цех по производству полистирола. Речь идет о синтетическом пластике, который получают путем полимеризации стирола, производимого из нефтепродуктов.

Причины взрыва на заводе в РФ

По предварительным оценкам, причиной аварии стал резкий рост давления в технологической системе. Вероятно, это было вызвано нестабильной работой реактора, трубопроводов и резервуаров, которые ранее были повреждены, но, как подчеркнул военный обозреватель, так и не были должным образом восстановлены.

В результате давление превысило допустимые пределы, а системы аварийной защиты не смогли предотвратить катастрофу.

"Какие из этого выводы можно сделать? А выводы просты. Даже то, что россиянам удалось потушить пожар и вновь ввести объект в эксплуатацию, ещё не означает, что он будет продолжать работать. Потому что уровень деградации культуры производства, обслуживания и качества ремонтных работ в России уже давно вышел за пределы допустимого и просто ушел в небытие. Дальше – только техногенный коллапс", – подытожил Коваленко.

Напомним, 31 июля в Нижнекамске произошёл масштабный пожар на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим". Перед возгоранием в промышленной зоне раздался мощный взрыв, а утром местные жители также сообщали о серии взрывов и густом дыме над одним из промышленных объектов.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа в российском городе Уфа, расположенном в республике Башкортостан, прогремели взрывы. Известно, что произошло попадание в один из местных нефтеперерабатывающих заводов. После удара на объекте вспыхнул пожар, дым виден из разных уголков города.

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