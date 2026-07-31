В российском Нижнекамске прогремел взрыв в промышленной зоне: горит "Нижнекамскнефтехим". Фото

В российском Нижнекамске в Республике Татарстан произошел масштабный пожар на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим". Перед возгоранием в промышленной зоне раздался мощный взрыв, а утром 31 июля местные жители также сообщали о серии взрывов и густом дыме над одним из промышленных объектов.

Видео дня

О происшествии вечером сообщили Telegram-канал Exilenova+ и сама компания "Нижнекамскнефтехим" в своем Telegram-канале. На обнародованных видео запечатлен момент мощного взрыва в промышленной зоне.

В компании заявили, что на территории предприятия проводилась локализация очага возгорания, а угрозы для жизни и здоровья людей нет.

Ситуация на предприятии

По информации очевидцев, после взрыва в промышленной зоне разразился сильный пожар. Огонь охватил значительную часть территории предприятия, а над объектом поднялся густой столб черного дыма, который был виден из разных районов города.

В сети также появилась версия, что причиной аварии могла стать перегрузка систем после предыдущих атак беспилотников на промышленную зону. В то же время официального подтверждения этой информации нет.

В сообщении "Нижнекамскнефтехима" указано: "На территории "Нижнекамскнефтехима" ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Специалисты аккредитованных лабораторий проводят мониторинг качества атмосферного воздуха".

Впоследствии компания поспешила заверить, что очаг пожара удалось локализовать.

Что известно

В местных чатах писали, что горит цех по производству полистирола. Официальной информации о причинах пожара на момент публикации не поступало.

Стоит отметить, что утром жители Нижнекамска также сообщали о взрывах. Кроме того, очевидцы обнародовали кадры сильного пламени факела на одном из местных нефтеперерабатывающих предприятий. Было ли это следствием возможной атаки или обычным технологическим процессом, официально не уточнялось.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 июля в ряде городов России прогремели взрывы, вспыхнули пожары. Известно о поражении НПЗ и склада Wildberries в Волгограде, ещё один логистический хаб компании подвергся атаке в Татарстане.

Взрывы прогремели также в Каспии (Дагестан) — городе, где расположена основная военная база Каспийской флотилии РФ.

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