"Чудо-оружие" не полетело: Россия провалила попытку пуска гиперзвуковой ракеты "Авангард"

В начале сентября россияне планировали совершить испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым маневренным блоком "Авангард". По неизвестной причине тест пришлось отменить.

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Это должно было произойти 3–5 сентября на полигоне "Домбровский" в Оренбургской области, где базируется единственная дивизия РВСН (ракетных войск стратегического назначения), вооруженная "Авангардами". Об этом в блоге на russianforces.org написал Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения.

Он обратил внимание на несколько признаков запланированного Россией испытания:

3, 4 и 5 сентября в опасных для полетов районах действовало предупреждение NOTAM, которое закрывало небо. В "Домбровском" запрет действовал именно в зоне шахт с "Авангардами".

Кроме того, для полетов были закрыты участки в Тюменской области и в ХМАО, где ожидалось падение частей МБР.

Над полигоном "Кура" на Камчатке, где боевой блок "Авангарда" должен был "поразить" условную цель, также объявляли NOTAM.

Согласно сообщениям местных властей, о запуске ракеты также предупреждали жителей Викуловского, Вагайского и Сорокинского районов Тюменской области. Основной датой называлось 3 сентября, резервной – 4 сентября.

Павел Подвиг отметил, что МБР так и не запустили. Если бы испытание прошло успешно, российские власти почти наверняка сделали бы публичное заявление, особенно с учетом того, что "Авангард" является "символически важным для РФ оружием", пояснил эксперт. Если бы же запуск закончился неудачей, власти немедленно отменили бы NOTAM – но этого не произошло.

"Судя по всему, Россия планировала запустить "Авангард" с "Добровского" на "Куру", но была вынуждена отменить испытание по какой-то причине", – пришел к выводу исследователь.

Подвиг предположил, что в ближайшее время следует ожидать новой попытки испытания новейшей российской ракеты.

Что известно о вражеском "Авангарде"

"Авангард" (другие варианты наименований РС-26, "Рубеж") – это российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым маневренным боевым блоком. Ракетный комплекс является дальнейшим развитием проекта "Ярс", новой разработкой россиян. Работа над "Авангардом" велась как минимум с 2006 года.

Последний успешный запуск этих МБР состоялся в декабре 2018 года. Диктатор Владимир Путин представлял "Авангард" как "чудо-оружие", утверждая, что оно "не имеет аналогов в мире вообще" и неуязвимо для систем ПРО.

По данным SIPRI, на начало 2026 года Российская Федерация имела на вооружении 12 "Авангардов" с дальностью ~10 тысяч километров и одной боеголовкой на каждом.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– РФ пыталась заменить американские процессоры в бортовых компьютерах аэробаллистических ракет "Кинжал" собственными микросхемами, но из-за неудачных испытаний была вынуждена вернуться к иностранной электронике. В новейшем образце ракеты, сбитой в мае 2026 года, специалисты обнаружили процессоры производства американской компании Texas Instruments.

– Ранее в обломках российской ракеты-дрона S8000 "Бандероль" украинские специалисты идентифицировали от 20 до 30 ключевых иностранных компонентов. Среди них были микросхемы и другие детали производства США, Швейцарии, Японии, Австралии, Южной Кореи и Китая.

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