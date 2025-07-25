Бумеранг? В российском Саратове из-за взрыва газа произошел обвал в многоэтажке: есть жертвы. Видео момента ЧП

В российском Саратове в жилой многоэтажке произошел взрыв, причиной стала утечка газа. Дом частично разрушен.

Видео дня

Есть пострадавшие: погибли трое людей, часть – под завалами. Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно

Первые сообщения о ЧП в Саратове начали появляться еще до полудня 25 июля – примерно в то же время, когда российские оккупанты сбросили КАБ на медучреждение в Харькове, ранив людей и детей.

"Часть дома обвалилась из-за взрыва бытового газа в квартире в Саратове. Разрушены четыре этажа многоэтажки на Блинова, 2. Предварительно, есть пострадавшие", – писало одно из пропагандистских изданий в 11:28.

Буквально за считанные минуты начали появляться данные о погибших вследствие взрыва: по состоянию на 11:30 было известно о трех жертвах. Двое погибли в момент взрыва, третья – женщина – умерла в больнице. По данным некоторых пабликов, среди погибших есть ребенок.

Также росСМИ отмечали, что вследствие взрыва пострадал соседний дом, повреждены десятки автомобилей. На место прибыли множество машин скорой помощи.

Взрыв, по словам очевидцев, в 10-этажном доме прозвучал в 12:21 по местному времени (11:21 по Киеву).

Разрушены по меньшей мере 4 этажа, на которых располагалось более 30 квартир. Угловой же подъезд и вовсе рухнул полностью.

Жителей многоэтажки эвакуировали экстренные службы: существует угроза повторного обрушения.

Под завалами, по данным росСМИ, могут находиться еще люди: некоторые россияне жалуются, что не могут дозвониться до родственников или знакомых, живших по этому адресу.

Продолжаются поисковые работы. К 12 часам, по данным росСМИ, было спасено 11 россиян. Первым сотрудники МЧС РФ вытащили 5-летнего ребенка, которого прижало бетонной плитой.

При этом пострадали не только жители дома. Ранения получили также прохожие, которые шли мимо многоэтажки в момент взрыва. Он, утверждают некоторые паблики, "произошел со стороны газовой трубы – она проходила над дорогой вблизи дома".

Почему в таком случае больше всего пострадали именно верхние этажи – пропагандисты не объясняют.

Тем временем видео с моментом взрыва зафиксировало его эпицентр на уровне 8-9 этажа.

Тем временем некоторые паблики начали писать о том, что за последний год в пострадавшей многоэтажке сменились минимум три управляющие компании.

"Ни одна из них не проводила проверки на утечку газа. Жильцы были недовольны работой всех трёх управляющих компаний, потому создали своё ТСН. Также местные жители пишут, что в смесь газа для домов Ленинского района перестали добавлять одорант — вещество, которое пахнет сероводородом", – отмечено в сообщении.

Что предшествовало

Взрыв в Саратове стал не первым в России в пятницу, 25 июля. Правда, если здесь дело в разгильдяйстве или случайности, другие взрывы стали результатами ударов Сил обороны, которые воочию атаковали ряд регионов РФ.

Так, в Невинномысске Ставропольского края под прицелом был завод "Азот". А в Тамбове дроны атаковали Котовский пороховой завод. Оба предприятия – очень важны для российской "оборонки".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!