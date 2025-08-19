Из-за ранения, полученного на войне против Украины, отправился "на концерт к Кобзону" Александр Милонов – брат скандального депутата Госдумы Виталия Милонова. Оккупант служил в подразделении разведки так называемой "ЛНР".

Видео дня

Об этом сообщили российские СМИ, отмечая, что похороны захватчика состоялись сегодня, 19 августа, на одном из кладбищ Санкт-Петербурга.

Как пишут пропагандистские медиа, Александр Милонов добровольно пошел убивать украинцев более года назад. На фронте он получил ранение, после чего его перевели на медслужбу.

Однако украинская пуля сделала свое праведное дело – состояние здоровья оккупанта резко ухудшилось и в конце концов окончательно его демилитаризовало.

Брат ликвидированного оккупанта 51-летний Виталий Милонов является депутатом Госдумы РФ от путинской партии "Единая Россия". Он "прославился" своими скандальными законодательными инициативами, в частности является автором закона против пропаганды гомосексуальности в Санкт-Петербурге.

Милонов радовался оккупации Крыма и активно ее поддерживал. Он также голосовал за признание террористических образований "ДНР" и "ЛНР".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, Милонов заявлял о необходимости "денацификации" и "полного контроля России над украинскими территориями".

Виталию Милонову запретили въезд на территорию Евросоюза, а также государств Шенгенской зоны. Он также является подсанкционным лицом в странах ЕС, США и Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2017 году СБУ запретила Виталию Милонову въезд в Украину. Скандального депутата внесли в "черный список" из-за высказываний и нарушения правил пересечения государственной границы. Как известно, Милонов сравнил Украину с Африканской Республикой Габон, после чего назвал ее "Евросомали". Он также предложил выкупить у Украины половину ее территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!