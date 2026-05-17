Более 50 самолетов отправили на запасные аэродромы: в Москве произошел коллапс с авиацией

В Московском регионе более 50 самолетов изменили маршрут и отправились на запасные аэродромы из-за ограничений в работе аэропортов. Кроме того, по меньшей мере 32 рейса задержали более чем на два часа.

Видео дня

О ситуации сообщили в Министерстве транспорта РФ. В ведомстве заявили, что работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации.

Из-за ограничений в аэропортах Московского региона возникли масштабные перебои в работе гражданской авиации. По данным Минтранса РФ, более 50 самолетов перенаправили на запасные аэродромы.

Кроме того, более чем на два часа задержали 32 авиарейса. В российском министерстве отметили, что ситуацию контролируют Минтранс и Росавиация.

Что предшествовало

В ночь на 17 мая Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов. В разных районах раздавались взрывы, сообщалось о пожарах и вероятных ударах по Московскому НПЗ, технопарку "Элма", нефтеперекачивающей станции и району аэропорта "Шереметьево".

По данным Exilenova+, под ударом оказался завод "Ангстрем" в Зеленограде, который производит полупроводниковую продукцию. В то же время издание ASTRA после анализа видео заявило о пожаре на территории технопарка "Элма", где работают предприятия электронной и оптической промышленности.

Также в сети появились кадры вероятного удара по Московскому НПЗ, который обеспечивает топливом столичный регион. Отдельно сообщалось об атаке на нефтеналивную станцию "Солнечногорская" в селе Дурыкино.

Российские власти заявили о погибших и раненых. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о трех погибших и четырех травмированных, а мэр Москвы Сергей Собянин заявил о 12 пострадавших и повреждении жилых домов.

Как сообщал OBOZ.UA, граждане страны-террориста России, которые уже пятый год подряд радуются убийствам мирных жителей Украины и ракетным ударам по многоэтажкам, внезапно удивились, почему война вернулась туда, откуда пришла. Москвичи после ночной атаки 17 мая жалуются на громкие взрывы и многочисленные разрушения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!