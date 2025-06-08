Азаров выдал перл о том, что Ярослава Гашека якобы зарубили топором бандеровцы

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который сбежал на территорию России, продолжает распространять вражескую пропаганду. На этот раз предатель решил поделиться своими мыслями об "ужасах бандеровщины".

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Азаров выдал, что чешского писателя Ярослава Гашека "зарубили топором бандеровцы". Об этом он заявил в эфире одного из российских пропагандистских каналов.

По мнению бывшего премьера, чешский писатель Ярослав Гашек стал "жертвой бандеровцев" несмотря на то, что умер в 1923 году в Чехословакии, когда Степану Бандере исполнилось всего 14 лет.

Также Азаров, который, к слову, недавно стал академиком российской академии наук, не забыл упомянуть привычные кремлевские нарративы о "террористическом киевском режиме" и якобы "преступлениях украинцев".

Предатель заявил, что украинская власть якобы взяла на вооружение методы атентата – умышленное убийство политика или другого лица, занимающегося общественной деятельностью, по политическим, идеологическим или военным причинам.

"Киевский режим взял на вооружение методы атентата. Это бандеровские методы, когда, например, Ярослава Гашека объявили врагом украинского народа, и жесткого на глазах у семьи зарубили топором", – выдал абсурдную версию Азаров.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ночной массированный удар РФ по Украине является ответом на якобы "террористические акты киевского режима". Он цинично утверждает, что путинские войска якобы атаковали "военные цели".

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин признал, что не собирается разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он обвинил в этом Украину и попытался выдать нашу защиту от развязанного им полномасштабного вторжения за "терроризм".

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