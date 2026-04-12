'Атеш' уничтожили тепловоз в Ростовской области. Видео

Агенты "Атеш" провели очередную успешную диверсию на железной дороге РФ. В Ростовской области они уничтожили тепловоз, он не подлежит восстановлению.

Диверсию провели на железнодорожном узле, имеющем важное значение для военной логистики и снабжения оккупантов, воюющих на Запорожском направлении. Подробности сообщили в "Атеш"

Подробности уничтожения тепловоза

В "Атеш" заявили об очередном ударе по снабжению ВС РФ на Запорожском направлении.

"Агенты нашего движения провели успешную диверсию в районе железнодорожной станции Лиховской в Ростовской области. Тепловоз полностью уничтожен — восстановлению не подлежит", – отметили в движении, сопроводив сообщение соответствующим видео.

На опубликованных кадрах агенты "Атеш" щедро поливают приборы в кабине тепловоза горючей смесью, а потом поджигают ее.

В движении назвали Лиховской узел "ключевой точкой транзита военных грузов на Запорожское направление".

"Через него проходят эшелоны с боеприпасами, топливом и бронетехникой для путинской армии, действующей в зоне активных боёв. Прямой ущерб от уничтожения локомотива — свыше $150 000. Но реальная цена для РФ куда выше: РЖД уже испытывают острую нехватку рабочих тепловозов, а восстановительный ресурс практически исчерпан. Каждая единица тяги на счету — и теперь её нет", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" подчеркнули, что выведение локомотива из строя заблокировало движение составов на участке.

"Эшелоны застряли в тылу, поставки сорваны. Пока РЖД ищут замену, российские подразделения на передовой остаются без обещанного пополнения боезапаса. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!" – резюмировали в движении.

