"Атеш" повредил ключевой участок железной дороги оккупантов в Таганроге. Фото и видео

Партизанское движение "Атеш" заявило о диверсии на железной дороге в российском Таганроге Ростовской области. Повреждение инфраструктуры может затруднить движение военных эшелонов, следующих к оккупированным территориям Украины.

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Их агенты вывели из строя стрелочный перевод на одном из участков железной дороги в Таганроге. Об этом "Атеш" сообщил в своем Telegram-канале.

Речь идет о важном элементе железнодорожной инфраструктуры, от которого зависит прохождение поездов по этому участку.

Таганрог является одним из ключевых железнодорожных узлов для дальнейшей перевозки грузов в направлении Приазовья. По железнодорожным маршрутам этого района могут осуществляться перевозки техники, топлива и других грузов.

Партизаны утверждают, что повреждение стрелочного перевода может привести к задержкам движения и нарушить график прохождения железнодорожных поездов.

Недавно Силы обороны Украины нанесли очень эффективные удары по законным военным целям в Таганроге Ростовской области. Защитники "добили" последний действующий зенитно-ракетный комплекс в этом районе.

Также Таганрог подвергся ракетной атаке. На этот раз целью, по предварительным данным, стало авиастроительное предприятие "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в российском Таганроге ночью 18 сентября "работают силы противовоздушной обороны", которые якобы пытаются отразить атаку дронов. Из-за взрывов в городе начался пожар.

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