Звезда Голливуда с украинскими корнями Иванна Сахно: не хочу 'играть роль русской'

Иванна Сахно – представитель молодого поколения "Фабрики грез", из тех, кого называют "свежими лицами". Ее карьера складывается блестяще, тем более поклонников актрисы удивило ее решение разорвать контракт с платформой Netflix, о которой другие могут только мечтать. Причиной такого неожиданного для многих и резкого поступка стало нежелание Иванны "играть роль русской".

К этому каналу она была "присоединена" еще в 2020 году, во время пандемии коронавируса, из-за нее проект, в котором актриса должна была участвовать, приостановили. Когда уже в наше время съемки возобновили, Сахно, по ее словам, поняла. что ей тяжело играть русскую, даже если она происходит не из современной России, а из Советского Союза. За такой поступок предусмотрены штрафные санкции: 50 процентов гонорара за работу в следующем проекте Netflix Иванна должна будет заплатить студии, но она об этом не жалеет.

Из Украины – в США

Иванна родилась 14 ноября 1997 года в Киеве, в семье, связанной с кино: ее мать Галина Кувивчак-Сахно была режиссером, а отец Анатолий Сахно – оператором. Казалось, жизненный путь их дочери предопределен – она просто обязана найти себя в кинематографе, но Иванна, как и многие звезды, в то время об актерской профессии не помышляла. В мечтах она видела себя то фигуристкой (одно время даже занималась этим видом спорта), то балериной, о чем грезят практически все девочки такого возраста. Тем не менее избежать работы в кино Иванне не удалось, причем обязана она этой своей страсти не только родителям, но детским впечатлениям от этого вида искусства: увидев фильм Жан-Пьера Жене "Амели", она влюбилась в кино и решила, что обязательно станет актрисой. В результате в возрасте семи лет Сахно снялась в популярном украинском ситкоме "Леся+Рома". Затем последовала целая серия лент, которые в разное время шли по украинскому телевидению: "Женские слезы", "Учитель музыки", "Контракт", "Бабье лето", "Настя". Не каждый взрослый артист может похвастаться такой фильмографией.

В 2010 году, когда Иванне исполнилось 13 лет, семья эмигрировала в Канаду – в Ванкувер, а оттуда – в США. Переезд не помешал Иванне продолжить работу в украинском кино – в подростковом возрасте она сыграла в малобюджетном фильме Виктора Андриенко и Игоря Письменного "Иван Сила".

Учеба, работа и борьба с акцентом

В Америке Иванна окончила колледж, во время учебы в котором посещала актёрские мастер-классы. На одном из них Сахно познакомилась с известным голливудским агентом, в свое время открывшим для кино Джулию Робертс, Эмму Стоун и Леонардо Ди Каприо. Его опытный глаз выхватил ее из общей массы желающих сниматься в кино – он увидел в Иванне большой творческий потенциал и посоветовал ей поступить на знаменитые актерские курсы Ли Страсберга, которые в разное время окончили многие голливудские звезды. В начале актерской карьеры Сахно могла рассчитывать только на эпизодические роли в малобюджетных фильмах, поэтому, чтобы заработать себе на жизнь, в свободное от кастингов время получала деньги и жизненный опыт, бегая с подносом между столиками в кафе – иногда ее смена длилась по 12-15 часов. К тому же Сахно, следуя совету работавшего с ней агента, съехала от родителей и жила одна: таким образом она должна была научиться говорить на английском языке чисто, без акцента. Именно поэтому Иванна общалась с родителями исключительно при помощи СМС – письма не могли испортить ее произношение, которое в результате стало просто идеальным. Впоследствии актриса во время совместной работы помогала правильно и чисто говорить другой голливудской звезде – Дженнифер Лоуренс.

Когда карьера зависит только от тебя самой

Связей в Голливуде у Иванны не было, поэтому она понимала, что карьера в кино зависит только от нее самой. Первые роли в голливудских фильмах "Дерево из тел" и "Забрать обратно нельзя" особого энтузиазма у актрисы не вызвали – они прошли, как говорят киношники, вторым экраном и внимания ни зрителей, ни критиков к Иванне не привлекли. Но надежды она не теряла, и вскоре ей повезло: роль польского офицера Виктории в фильме "Тихоокеанский рубеж-2" принес Сахно всемирную известность. Работая над этой картиной, Иванна столкнулась с большими трудностями: роль требовала серьезной физической подготовки, поэтому к Сахно приставили персонального тренера – он подготовил ее к ношению костюма, который поначалу казался актрисе неподъемным. С тех пор Иванна считает, что подготовка к работе гораздо важнее самих съемок, поскольку дает возможность понять, что представляет собой ее героиня, и тщательно "отшлифовать" ее образ. "Тихоокеанский рубеж-2" принес в прокате 100-процентную прибыль (при затраченных 150 миллионах долларов он собрал 300 миллионов, что актриса сочла в какой-то – пусть и в скромной – степени и собственным успехом. Следующим триумфом Сахно стала комедия "Шпион, который меня кинул" – здесь ей досталась роль девушки-киллера.

В 2023 году на экраны вышел мини-сериал "Звездные войны: Асока", являющийся частью медиафраншизы "Звёздные войны" и спин-офф сериала "Мандалорец" – в ней актриса сыграла одну из главных ролей. Здесь у Иванны много фехтовальных сцен со световыми мечами, так что и на этот раз для подготовки к работе над ролью обладающей темной стороной Силы Шин Хати ей пришлось изрядно потренироваться.

Секрет успешной карьеры

Несмотря на то что в основном Иванна снимается в блокбастерах, она готова к любым экспериментам и мечтает о так называемом независимом – малобюджетном – кино. Самым интересным жанром, во всяком случае сейчас, она считает комедию. На вопрос о том, что является залогом успешной карьеры, Иванна отвечает: нужно не лениться и работать над собой, а также отстаивать свое мнение. Сахно не гонится за количеством ролей – для нее гораздо важнее их качество, а еще она оставляет за собой право отказаться от съемок, если понимает, что по каким-то – в основном принципиальным – соображениям эта работа ей не подходит.

Поддержка Украины

Несмотря на то что Иванна давно не живет в Украине, она как может поддерживает свою страну. В 2014 году во время Революции Достоинства она участвовала в митингах поддержки происходящих в ее стране событий. Два раза Сахно выходила на красную дорожку Каннского кинофестиваля с табличкой, на которой были написано требования освободить содержащихся в российской тюрьме украинцев – летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова. В 2022 году Иванна выступала с осуждением полномасштабной войны России против Украины.

Иванна также поддерживает свою родину на тех уровнях, которые, возможно, не так заметны, чем политические манифестации, но в конечном итоге не менее важны. Так, она с удовольствием носит одежду украинских дизайнеров, а своими любимыми блюдами в интервью называет борщ и вареники. Сахно очень любит Киев, в котором родилась, и считает, что Нью-Йорк, в котором она живет сейчас, по энергетике очень напоминает столицу Украины. Что же до творчества, то актриса убеждена, что украинских историй в мировом и особенно американском кино должно становиться больше – именно в этом она видит свою миссию в Голливуде.