35 лет назад, в ночь на 9 апреля 1989 года по личному приказу Горбачева солдатами дивизии имени Дзержинского и десантниками была жестоко разогнана мирная демонстрация в Тбилиси. Озверевшая солдатня избивала людей резиновики дубинками, а десантура использовала в качестве "аргумента" саперные лопатки. Под "раздачу" попали даже грузинские милиционеры, тоже действовавшие против демонстрантов.

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Загинула 21 особа, переважно молоді жінки, кілька сотень отримали поранення. Від саперних лопат також постраждали 37 грузинських міліціонерів.

Горбачов потім божився, що ніяких наказів не давав і дізнався про цей злочин лише вранці. Він завжди був нелюдськи жорстокий і хитрий; спритно ховаючись від відповідальності. Так було з подіями у Тбілісі; так було з трагедією у Нахічевані; так було в Алма-Аті та Вільнюсі.

Взагалі "Горбі" чомусь вважають ледь не демократом з ласкаво примруженими очима. Насправді це був звір ледь не моторошніший за Сталіна. Страшна лицемірна тварюка. Він в житті не мав друзів - тримав поруч лише тих, хто йому був потрібен. Ніхто ніколи не чув від нього ані слова вдячності обслуговуючому персоналу - водям, кухарям, фотографам, покоївкам тощо. Він зневажав кожного, хто був нижчий за нього й плазував перед сильнішими.

І найголовніше - неймовірна жостокість і готовність йти по трупах. По трупах він до влади й прийшов - улюблений учень голови КДБ Андропова. "Людиною з крижаним серцем" називав Горбачова багаторічний міністр іноземних справ СРСР, член Політбюро ЦК КПРС Андрій Громико.

Якщо хто не знав: саме Горбачов та його найближчий поплічник голова КДБ Крючков замислили, спланували й підготували ГКЧП (рос. Государственный комитет по чрезвычайному положению), який мав покінчити з "розгулом демократії" в СРСР, яка вирвався з рук Горбачова, мов джин з пляшки.

Але сам "Горбі" завбачливо й хитро сховався на Форосі під охороною військ та флоту КДБ, що їх надав Крючков, чекаючи на результат перевороту й встановленн в СРСР кривавої диктатури. Членам ГКЧП, які напередодні прилетіли, аби запросити до Москви очолити переворот, заявив: робіть все самі, я хворий. А замість себе послав до Москви персонального "смотрящєго" - маршала Ахромєєва, який мав командувати військами.

Проте все пішло не так. ГКЧП провалився. Владу захопив Єльцин. Горбачов повернувся до Москви не диктатором, а пенсіонером. Ахромєєва, який "надто багато знав", удавили шнуром від портьєр. І з того моменту Михайло Сергійович почав розповідати у своїх лекціях по всьому світу, що він усе життя таємно ненавидів комуністів і вів із системою підпільну боротьбу з ними.

Це дуже допомагало збирати гроші від наївних західних капіталістів на безхмарне й безбідне життя "Горбі", якого там досі важають таким собі добрячком-демократом.

Ну, а об`єднання Німеччини, вивід військ з Афганістану, розрядка та припинення (капітуляція) Холодної війни - то був вимушений крок, тимчасова передишка, аби накопичити сили на подальшу експансію Мроскви. Вона завжди так робила у несприятливих умовах.

Так що, друзі, той, хто зараз сидить десь у підземному бункері, намагаючись підняти проти демократичного світу увесь бруд і все Зло на планеті - це лише продовження Горбачова. Але не таке хитрозроблене й облудливе.