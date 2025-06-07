Знают не все: где ударение в слове "індустрія"
Изучение ударений украинского языка –процесс непрерывный. И не только потому, что это в принципе сложная тема, ведь ударение может падать куда угодно, но и потому, что многие слова после десятилетий русификации мы начали произносить неправильно.
Примером такого слова может стать существительное "індустрія". OBOZ.UA разбирался, как ставить в нем ударение правильно. И откуда появилась типичная ошибка, которую допускает большинство говорящих.
Украинские словари здесь единодушны – ударение нужно ставить на звук [у]. Оно сохраняется в любых словосочетаниях и конструкциях с этим словом:
- бізнес-індУстрія;
- медіа-індУстрія;
- індУстрія розваг;
- модна індУстрія;
- індУстрія краси.
Но довольно часто мы слышим в публичном пространстве вариант "индустрІя". Это и есть то самое проявление русификации.
Дело в том, что в русском языке ударение на [у] считается устаревшим. А нормативным является ударение на последний слог слова - индустрИя. Те, кто долго пользовался именно таким вариантом, привыкли к нему и теперь употребляют слово в украинском языке с ошибочным ударением.
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