Знают не все: где ударение в слове 'індустрія'

Изучение ударений украинского языка –процесс непрерывный. И не только потому, что это в принципе сложная тема, ведь ударение может падать куда угодно, но и потому, что многие слова после десятилетий русификации мы начали произносить неправильно.

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Примером такого слова может стать существительное "індустрія". OBOZ.UA разбирался, как ставить в нем ударение правильно. И откуда появилась типичная ошибка, которую допускает большинство говорящих.

Украинские словари здесь единодушны – ударение нужно ставить на звук [у]. Оно сохраняется в любых словосочетаниях и конструкциях с этим словом:

бізнес-індУстрія;

медіа-індУстрія;

індУстрія розваг;

модна індУстрія;

індУстрія краси.

Но довольно часто мы слышим в публичном пространстве вариант "индустрІя". Это и есть то самое проявление русификации.

Дело в том, что в русском языке ударение на [у] считается устаревшим. А нормативным является ударение на последний слог слова - индустрИя. Те, кто долго пользовался именно таким вариантом, привыкли к нему и теперь употребляют слово в украинском языке с ошибочным ударением.

Ранее OBOZ.UA подробно объяснял, как ставить ударение в словах "сантиметр", "километр" и других производных от существительного "метр".

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