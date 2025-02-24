'Знают, что рискуют – и все равно действуют': украинские патриоты устроили смелые акции на оккупированных территориях 24 февраля. Фото и видео

Несмотря на жесткий контроль окупантов, украинские патриоты на временно захваченных территориях продолжают сопротивляться. 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения, активисты движения Желтая Лента провели ряд акций в Мелитополе, Мариуполе, Донецке, Луганске, Скадовске, Геническом и других городах.

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Подходящие кадры показал Telegram-канал движения. Российские оккупанты внимательно следят за любыми проявлениями проукраинских настроений, ведь для них это доказательство: сопротивление продолжается.

Во многих городах они даже отменили праздничные мероприятия и ограничили скорость интернета, чтобы скрыть акции от мирового сообщества. Но украинские патриоты находят способы заявить о своей позиции.

Но люди продолжают борьбу. В каждом городе, каждом селе, где царит российский режим, есть сопротивляющиеся.

Сотни фото и видео из Мелитополя, Мариуполя, Донецка, Луганска, Генического, Скадовска и других населенных пунктов доказывают: оккупация – временная.

"Мы ждем ВСУ и дождемся! И никогда не примиримся с сокрушительной и жестокой российской оккупацией нашей территории", - подчеркнули активисты.

Напомним, 24 февраля 2025 года проходит третья годовщина полномасштабного вторжения страны-террористки России в Украину. В течение этого времени украинский народ мужественно противостоял врагу и боролся за право жить на своей земле. Президент Владимир Зеленский поблагодарил военных и небезразличных граждан, которые помогают Украине и стоят на ее защите.

В Печерском районе Киева в понедельник, 24 февраля, провели акцию чествования погибших защитников Украины. Родственники павших бойцов вышли на дорогу, держа в руках фотографии воинов, отдавших свою жизнь за нашу страну.

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