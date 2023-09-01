"Знания и культура – это то, что отличает нас от врага": Залужный трогательно поздравил школьников с 1 сентября

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил школьников с Днем знаний, который отмечается 1 сентября. Он показал обращение наших воинов к детям, которые призвали юных украинцев учиться, потому что от этого зависит наше общее будущее.

Видео дня

Генерал поделился трогательным видео в своем Facebook-аккаунте утром в пятницу, 1 сентября. Залужный отметил: новый учебный год начался в условиях полномасштабной войны (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Школьники и учителя вынуждены подстраиваться к этим реалиям. Но главное, что наши дети будут учиться. А наши воспитатели, учителя и преподаватели – будут учить. Потому что знание и культура – это то, что отличает нас от врага. Это столбы, на которых держится сегодняшний фронт и будет строиться будущее нашей страны", – написал главнокомандующий.

В обращении к детям украинские военнослужащие сказали, что держаться крепко и держат линию фронта.

"Мы здесь боремся за будущее нашей страны. Мы воюем за существование нашей нации. А вот строить государство, превращать существование на процветание, ошибки на правильные выводы, предстоит тебе. Да, тебе, юный друг", – сказали они.

Защитники призвали детей изучать украинскую историю, культуру, математику, украинский и иностранные языки. Потому что знания, которые получат школьники, помогут не только ребенку, но и всем нам.

"Знания и культура – это то, на чем будет строиться наше украинское будущее", – заявили военнослужащие.

Как писал OBOZREVATEL:

– Подборку стихотворных и не только поздравлений для первоклассников, выпускников, студентов и педагогов можно найти по ссылке.

– Подборку стихов о Дне знаний 1 сентября для школьников ищите по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!